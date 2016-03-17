3 مشاكل صحية يجب أن تحذرها الحامل لحماية جنينها

أظهرت دراسة طبية أميركية أن الوزن والمشاكل الصحية التي تعاني منها النساء أثناء فترة الحمل لها آثار خطيرة على صحة الجنين.

فجميع الأعراض الصحية من بدانة أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري تشكل خطراً على صحة الجنين.

ومن خلال الدراسة الأميركية التي تناولت تلك المخاطر، ثبت أن النساء اللاتي يعانين من وزن زائد أو من البدانة ترتفع لديهن احتمالات أن يرزقن بأطفال بدناء.

كما حذرت الدراسة أيضاً من أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يتسبب في انخفاض وزن الجنين بشكل يؤثر على عملية نموه الطبيعية.

أما ارتفاع مستوى السكر في الدم في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، فيزيد من نسبة الإصابة بالتشوهات الخلقية للجنين.

واعتبر الباحثون أن العلاقة بين المواصفات البيولوجية المختلفة للأم ووزن الطفل عند الولادة مهمة جداً من الناحية السريرية.

ولتجنب المضاعفات التي قد تطرأ على الجنين أو الأم من الإجهاض أو تعسر الولادة، فينصح المختصون بضرورة المتابعة مع الطبيب والالتزام بنظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية، وذلك لضمان التمتع بفترة حمل صحية منتهية بنمو سليم للجنين.