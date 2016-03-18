تعرف على 10 دهون مفيدة تساعدك على فقدان الوزن

بطبيعة الحال، من يحاول اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن يبتعد عن جميع أنواع الدهون، حيث إن الاعتقاد السائد هو أن الدهون تزيد من وزن الجسم. إلا أن الحقيقة التي قد تبدو مفاجئة للبعض هو أن استهلاك الدهون بطريقة معتدلة يعد مفيداً جداً في عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون في الجسم، وبالتالي فقدان الوزن.

وبحسب تقرير نشره موقع "هيلثيستا" الطبي، ونقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المفيدة تضفي إحساساً دائماً بالشبع والرضا، مع العلم أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الدهون المشبعة لا تزيد من مخاطر أمراض القلب أو الأوعية الدموية.

وقد جمع التقرير 10 أنواع من الدهون المفيدة التي تساعد في فقدان الوزن، وهي:

1 - زيت جوز الهند

وهذا يشمل كل ما في ثمرة جوز الهند: الزيت واللبن والزبد وقلب الثمرة. ومن المعروف أن التركيب الجزيئي لدهون جوز الهند هو "MTC" أي "سلسلة ثلاثي الغليسيريد المتوسط"، والذي يتميز بكونه سريع الذوبان في الماء أكثر من أي نوع من الدهون الأخرى. وهذا يعني أنه يتجه مباشرة للكبد حيث يتم حرقه مباشرة كوقود للجسم، ولا يتم تخزينه. وطريقة حرق هذا النوع من الدهون عادة ما يسرع عملية التمثيل الغذائي بحوالي 15%. ويمكن استخدام زيت جوز الهند بطرق عدة سواء بالطبخ أو بوضعه على الطعام مباشرة.

2 - الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو من الثمرات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، فهو غني بالدهون أحادية التشبع، والتي تساعد في تخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. ويتمتع الأفوكادو بالطعم اللذيد خاصة عند إضافته على السلطات أو البيض أو شربه كعصير مخفوق.

3 - سمك السلمون

يعتبر سمك السلمون من أفضل وأغنى أنواع الأسماك بالعناصر الغذائية والدهون المفيدة للجسم. ولمن لا يهوى رائحة السمك، فإن أكل السمك السلمون سواء مدخن أو مشوي يعطيه نكهة لذيذة وشهية. كما يمكن أيضاً إضافة السلمون المخن للسلطات أو لأومليت البيض في الصباح.

4 - السمن

كلنا نسمع أن الزبد يسد الشرايين لأنه يتكون من دهون صافية (ثلثي التشبع). إلا أن الأبحاث الحديثة توصلت إلى أن منتجات الألبان كاملة الدسم قادرة على خفض وزن الجسم وكذلك خفض مخاطر أمراض القلب أو تكون الجلطات. والزبد غني بفيتامينات A وH وK، والذين يتميزون بسرعة وسهولة الامتصاص بسبب التكوين الدهني للزبد. كما يحتوي الزبد على حمض الـ"ليونيليك" المترافق، وهو نوع من الدهون المشبعة طبيعياً ثبت أنه يساعد في فقد الوزن الزائد من الجسم.

5 - زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من الدهون أحادية التشبع المفيدة للجسم، ويتميز بسهولة الهضم، وكذلك قدرته على رفع "الكوليسترول الإيجابي" المفيد للجسم. ويمكن دائماً استخدامه على السلطات أو إضافته مباشرة إلى الأطباق.

6 - زيت الكتان

هو من الزيوت المشبعة بالـ"أوميغا 3" المفيدة جداً للجسم، ويمكن استخدامه بوضعه على السلطات أو أطباق الشوفان في الصباح.

7 - الماكاديميا

تحتوي الماكاديميا على الدهون أحادية التشبع المفيدة للجسم. والمكاديميا لها القدرة على إمداد الجسم بالدهون اللازمة لحفظ التوازن بين أحماض الأوميغا 3 والأوميغا 6 داخل الجسم، كما أنها تزيد من إنتاج الجسم للبروتين الدهني اللازم لصحة القلب بحيث تقلل من أخطار أمراض القلب والصحة العقلية، حيث إنها تقلل من "الكوليسترول الضار" ونسب "الغليسيريد الثلاثي".

وتحتوي الماكاديميا على كمية كبيرة من الألياف والتي تساعد على إعطاء الجسم الإحساس بالشبع وتقلل من الشهية للطعام مما يساعد على التحكم بشكل أفضل في كمية الأطعمة التي يتم تناولها وتساهم في تقليل الوزن، كما أن الألياف مهمة في تحسين عملية التمثيل الغذائي.

8 - اللوز

اللوز غني بالمواد القلوية والفيتامينات مثل فيتامين E والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، وهو غني بالدهون أحادية التشبع المفيدة للجسم والتي تساعد في فقدان الوزن.

9 - صفار البيض

لمحبي صفار البيض.. حان الوقت لأكل الصفار وإهمال البياض. صفار البيض يحتوي على 100% من الدهون الغنية بفيتامين A وD وE وK، إضافة إلى الكالسيوم والحديد والزنك والبيوتين والثيامين والفولات وفيتامينات B6 و12. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن البياض لديه نفس التأثير الخاص بالنشويات على الأنسولين وسكر الدم، وذلك لعدم وجود الدهون المفيدة التي يحتوي عليها الصفار.

10 - زبدة المكسرات

معظم أنواع زبدة المكسرات تحتوي على أكثر مما تتخيل من العناصر الغذائية المفيدة.

زبدة المكسرات هي عبارة عن كمية من المكسرات المطحونة وتتوفر بأنواع عدة. وينصح الأطباء بتناول الزبدة التي لا تحتوي على نسب عالية من السكر مثل زبدة الفول السوداني وزبدة اللوز.

وتحتوي زبدة المكسرات على البروتيين والدهون غير المشبعة والفيتامين B وحمض الفوليك، وعلى مواد مضادة للأكسدة مفيدة للقلب والصحة والمعادن الضرورية للجسم. وتزود زبدة المكسرات الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها، لذا يمكن تناولها كوجبة خفيفة بعد القيام بالتمارين الرياضية أو عند الصباح لتزويج جسمك بالنشاط طوال اليوم، كما أنها غنية بالألياف التي تعزز عملية عسر الهضم.