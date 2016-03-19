القرفة.. شجرة سريلانكية أصلية لها 15 فائدة

تأتي نبتة القرفة من أصلية في سريلانكا، وتزرع الآن في العديد من البلدان الاستوائية، بما في ذلك المكسيك لها فوائد صحية كثيرة، أهمها:

الوقاية من السرطان

حيث أكدت دراسة نشرت من قبل الباحثين في وزارة الزراعة الأميركية أن القرفة تقلل من انتشار سرطان الدم والأورام اللمفاوية والخلايا السرطانية، لأنها تحتوي على أنزيمات تلعب دورا هاما بتسهيل انقسام الخلايا، وأيضا تعدّ مصدرا جيدا من الكالسيوم والألياف، والتي يمكن ربط أملاح الصفراء وإخراجها من الجسم، من خلال القضاء على الصفراوية، فإنه يمكن منع تلف خلايا القولون، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

تنظم مستوى السكر في الدم

من فوائدها أيضا، معالجة مرض السكري من النوع 2، وذلك من خلال تنظيم مستويات السكر في الدم.

تقلل الكوليسترول



الكالسيوم والألياف في القرفة يمكن أن تساعد في القضاء على أملاح الصفراء من الجسم. عندما يتم التخلص من الأملاح الصفراوية، يحس الجسم على تكسير الكوليسترول لإنتاج الأملاح الصفراوية الجديدة، هذه العملية يمكن أن تساعد على خفض مستويات الكوليسترول العالية.

تحسن وظيفة الإدراك

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن رائحة ونكهة القرفة بمثابة منبه للعقل، وربما تحسين الذاكرة، وأيضا تحسن الوظائف المعرفية للدماغ، وتجلو البصر.

تحسّن الدورة الدموية

القرفة تحتوي على كمية كبيرة من مركب يسمى الكومارين، وهي معروفة جيدا بـ"تجلط الدم"، وتساعد القرفة بمنع حدوثه الذي قد يؤدي إلى أمراض القلب.

مضادة لالتهاب المفاصل

ونظرا لخصائصها المضادة للالتهابات، تساعد القرفة في تخفيف آلام التهاب المفاصل وتصلب العضلات والمفاصل. في دراسة أجريت في جامعة كوبنهاغن، والمرضى الذين أعطوا نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع ملعقة من العسل كل صباح قبل الإفطار كان مصدر ارتياح كبير في آلام التهاب المفاصل بعد أسبوع واحد، ويستطيع المشي بدون ألم في غضون شهر واحد.

مضادة للفطريات والبكتيريا



تفيد القرفة شربا في علاج فطريات الكنديدا البيضاء، وهي فطريات تستفحل في الأمعاء وتنتشر في الجسم كله.

علاج مشاكل الجهاز التنفسي

القرفة تعالج نزلات البرد المعتادة أو الشديدة، كما وجدت القرفة لعلاج الانفلونزا، والتهاب الحلق واحتقانه.

مساعدة في الهضم



القرفة فعالة جدا لتحسين الهضم، حيث تساعد على إزالة الغازات غير المرغوب فيها، كما أنها تقضي على الحموضة والإسهال والغثيان الصباحي، وغالبا ما يشار إليها باسم المنشط الهضمي.

علاج وجع الأسنان



القرفة هو علاج مفيد جداً لوجع الأسنان.

تساعد على تقوية جهاز المناعة

خليط من العسل ومسحوق القرفة يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة، والقضاء على التعب، ومن المعروف أيضا أن لها خصائص مضادة للشيخوخة.

تزيل رائحة الفم الكريهة



مزيج من العسل ومسحوق القرفة ممتاز لعلاج رائحة الفم الكريهة، لأنها تقضي على البكتيريا الموجودة باللثة.

علاج للصداع

القرفة مفيدة في علاج الصداع الناجم عن التعرض للهواء البارد.

تخفيف وجع الطمث

مدرة للطمث، حيث يستعمل مشروبها الساخن كثيراً من قبل النساء، خاصة بعد الولادة وتساعد في تخفيف الآلام والأوجاع والتقلصات بعد الولادة.

تقلل من التهابات المسالك البولية

وفقا للدراسة فإن الاشخاص الذين يأكلون القرفة بشكل منتظم ليست لديهم أي مشاكل في المسالك البولية.