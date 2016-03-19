11 نوعاً من الأطعمة غير المتوقعة لمكافحة السكري

يعتبر مرض السكري من الأمراض الشائعة جدا، خاصة مع انتشار البدانة واتباع أنظمة غذائية سيئة. وللتمتع بصحة جيدة وللوقاية من خطر الإصابة بهذا المرض، يجب أن تكون على دراية تامة بالنظام الغذائي المناسب لجسمك ونوعيته.

وفيما يلي بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في مكافحة مرض السكري، حسب ما جاء في موقع "هيلثي باندا":

1 - الغوافة

تتميز هذه الفاكهة العجيبة بفوائد عديدة تجعلها غذاء جيداً لمكافحة مرض السكري، حيث كشفت دراسة أجرتها جامعة "آي شو" في تايوان أن تناول الغوافة بعد التخلص من قشرتها يمكن أن يقلل من امتصاص السكر في الدم، هذا إضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والذي يمكن أن يقلل من تلف الخلايا المرتبط بمرض السكري.

2 - لحم البقر

يؤكد العديد من الخبراء أن اللحوم الحمراء ضارة لصحة الإنسان، لكن حقيقة الأمر أن اللحوم الحمراء، خاصة لحم البقر يعد من الأغذية المفيدة في مكافحة مرض السكري لأنها غنية بالبروتينات. ومن المعروف أن الأغذية الغنية بالبروتينات تمنح الإنسان إحساسا بالشبع لمدة طويلة وتغنيه عن تناول الأغذية غير الصحية وتحد من الجوع، ما يعني تناول نسبة أقل من الأنسولين.

3 - الأفوكادو

تعد الأفوكادو، تلك الفاكهة الخضراء الناعمة، غذاء نادرا لا يضر الجهاز الهضمي، فهي غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة بطيئة الهضم والتي تحافظ على نسبة السكر في الدم ضد الارتفاع أكثر من اللزوم بعد تناول الطعام. كما أن الدهون الجيدة في الأفوكادو يمكن أن تساعد على عكس آثار مقاومة الأنسولين ووقف أي مخاطر ناشئة من مرض السكري.

4 - بذور الكتان

هذه البذور البنية اللون اللامعة تعالج مرض السكري بثلاث طرق مختلفة، فبذور الكتان غنية بالبروتينات والدهون الصحية والألياف ومصدر كبير للماغنيسيوم. والماغنيسيوم هو معدن هام يساعد الخلايا على استخدام الأنسولين واستقلاب الدهون. وتعد بذور الكتان إضافة قيمة وحقيقية إلى النظام الغذائي الخاص بمرضى السكري. وللحفاظ على بذور الكتان ينصح بشرائها بكمية كبيرة وحفظها في الثلاجة.

5 - زبدة الفول السوداني (زبدة الفستق)

خلصت دراسة حديثة إلى أن زبدة الفول السوداني يمكنها كبح الشهية للأكل لفترة تصل إلى ساعتين أطول من الوجبات الخفيفة ذات الكربوهيدرات العالية المنخفضة الألياف. كما تدعم الدهون غير المشبعة الأحادية في زبدة الفول السوداني عملية التمثيل الغذائي.

6 - مانغوستانا

تتميز هذه الفاكهة الاستوائية والتي تنمو في الهند والفلبين، بفائدة كبيرة في مكافحة السكري، فتناول 100 غرام فقط منها يمكنه علاج أعراض السمنة والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للإصابة بالسكري، عن طريق الحد من التهاب الأنسجة الدهنية.

7 - التفاح

قد لا تغنيك تفاحة في اليوم عن زيارة الطبيب لكنها بالتأكيد تساعدك في التمتع بصحة جيدة، فهي منخفضة في السعرات الحرارية لكنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف (4 غرامات في التفاحة الواحدة) وتسيطر على الجوع وبالتالي تحد من الحاجة إلى حقن الانسولين بين الوجبات.

ويعد التفاح مفيد أيضاً في مقاومة الكوليسترول السيئ ويحمي ضد ارتفاع مستويات السكر في الدم. وتعتبر تفاحة واحدة مع الشوفان والحليب في الصباح وجبة إفطار متوازنة.

8 - البيض

قام الدكتور نيكولاس فولر من "وحدة التجارب السريرية" بـ"معهد بودن" التابع لـ"جامعة سيدني" في أستراليا باختبارات على البيض أثبت من خلالها أن الشخص الذي يتناول البيض لمدة 3 أشهر يتحكم في شهيته أفضل من الشخص الذي لا يتناول البيض. كما أنه لم تظهر أية مؤشرات على زيادة الكوليسترول في الدم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السكري من النوع 2 ويتناولون البيض.

ويعتبر بروتين البيض غني بالأحماض الأمينية والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى. ويعتقد الناس أن تناول صفار البيض ضار، ولكن تناول صفار واحد أو اثنين في اليوم لا يضر معظم الناس. هذا بالإضافة إلى أن البيض يكبح آلام الجوع مما يجعله اختياراً ممتازا للأشخاص الراغبين في مكافحة مرض السكري.

9 - السمك

المشكلة المعروفة تماماً للأشخاص المصابين بمرض السكري هي خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا فتناول حصة واحدة من السمك أسبوعيا يقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 40%، حيث يحتوي السمك على دهون صحية لها أثر إيجابي على الجسم، كما أن الأحماض الدهنية تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، جنبا إلى جنب مع أعراض السكري مثل مقاومة الأنسولين.

10 - البروكلي

تعتبر قائمة الطعام غير كاملة إذا خلت من هذا الخضار العجيب، حيث إنه من المعروف أن البروكلي كنز لا يفنى من الفوائد الصحية فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة وبما يكفي من فيتامين C، كما يحتوي البروكلي على كميات جيدة من الكروم والذي ينظم السكر في الدم بالأوردة والشرايين.

11 - الشعير

استهلاك حبوب الشعير يمكن أن يحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم بنسبة 70% بعد وجبات الطعام، كما أنها تتميز بقدرة كبيرة على إبطاء عملية الهضم بسبب الألياف القابلة للذوبان، مما يمنح الجسم طاقة مستمرة من الكربوهيدرات أو النشويات.

ويرى كثيرون من خبراء التغذية أن حبوب الشعير أفضل من الأرز البني من حيث الطاقة المستدامة، كما أنها تحتوي أيضاً على الكروم والماغنيسيوم وفيتامين B1.