انتبه.. لون أظافرك مرآة لصحتك

أوردت مجلة "بريغيت" الألمانية أن لون الأظافر يعد بمثابة مرآة للصحة، حيث يمكن من خلاله الاستدلال على الإصابة ببعض الأمراض. وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن التصبغات البيضاء الصغيرة غالباً ما تشير إلى نقص الكالسيوم، بينما قد تشير حافة الظفر الخالية البيضاء إلى عدوى الفطريات.

وإذا كان مرقد الظفر أبيض اللون ويتحول إلى الوردي عند الضغط عليه، فقد يعد ذلك مؤشراً على وجود مشكلة بالكبد.

وقد يرجع اصفرار الأظافر إلى الإصابة بعدوى الفطريات أو مشكلة بالرئة أو الوذمة الليمفاوية.

وإذا كان لون الأظافر رمادياً مائلاً إلى الأزرق، فقد يشير ذلك إلى قصور بالقلب. أما إذا كان لون الأظافر مائلاً للأخضر، فقد يرجع السبب في ذلك إلى البكتيريا المعروفة باسم الزائفة.

وفي الحالات غير الضارة قد ترجع التغيرات اللونية الطارئة على الأظافر إلى تعاطي أدوية معينة أو ملامسة مواد كيمياوية.