كوريا الجنوبية تؤكد أول إصابة بفيروس زيكا

أعلن مركز لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس زيكا اليوم الثلاثاء لرجل يبلغ من العمر 43 عاما سافر إلى البرازيل.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في الأول من فبراير تفشي فيروس زيكا ليصبح حالة طوارئ صحية على مستوى العالم، واستشهدت بالعلاقة "المشتبه فيها بقوة" بين الإصابة بزيكا أثناء فترة الحمل وصغر حجم الرأس.

ولم يثبت أن زيكا هو المسؤول عن صغر حجم الرأس في المواليد، لكن ثمة أدلة متزايدة على وجود تلك الصلة.

وأكدت البرازيل إصابة أكثر من 860 حالة بصغر حجم الرأس، وتعتبر أن معظم الحالات على صلة بالإصابة بزيكا. وتفحص البرازيل أكثر من 4200 حالة يشتبه في إصابتها بصغر حجم الرأس.