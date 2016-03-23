منظمة الصحة تناشد بتوفير 4 ملايين دولار لمكافحة "زيكا"

مناشدات عاجلة أطلقتها منظمة الصحة العالمية إلى الدول الأعضاء من أجل توفير 4 ملايين دولار لمكافحة فيروس "زيكا"، واصفة وضع التمويل بأنه "خطير للغاية"، خصوصاً أن المرض أصبح له تداعيات خطيرة على الصحة العامة خلال أقل من عام.

وقالت مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، إن "الفيروس ينتشر حالياً في 38 بلداً وإقليماً، ولا يمكن لأحد أن يتوقع ما إذا كان الفيروس سوف ينتشر إلى أجزاء أخرى من العالم ويتسبب في نمط مماثل من تشوه الجنين واضطرابات عصبية، وإذا تأكد هذا النمط خارج أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فإن العالم سيواجه أزمة صحية عامة شديدة".

تحذيرات المنظمة ترجمتها الحالات المتزايدة للفيروس في عدة دول مثل البرازيل التي أكدت ارتفاع حالات الإصابة بـ"زيكا" إلى 5200، في حين كان العدد 5131 في الأسبوع الأول من مارس.

من جهته، أكد كريس داي، مسؤول رفيع في منظمة الصحة العالمية، علم المنظمة بأن هناك الآلاف من الحالات في البرازيل، وبالتالي فإن التوقعات في الأميركتين كبيرة للغاية، وبالتالي فهذا سيسبب عبئاً كبيراً، ما سيتطلب استثمارات كبيرة، ليس فقط في التحكم في الأساليب الفورية بل في الاستثمار طويل المدى لدعم خدمات الرعاية الصحية.

إلى ذلك أكدت بنغلاديش أول حالة إصابة بفيروس "زيكا" حيث أثبتت الاختبارات وجوده في عينة دم رجل يبلغ من العمر 67 عاماً لم يسافر قط إلى الخارج.