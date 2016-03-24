بشرى لمرضى السكري.. لاصقات بدل الحقن

ابتكر علماء طريقة جديدة لقياس مستوى السكر في الدم، وتزويد المريض بالدواء اللازم لإبقاء السكر في وضعه الطبيعي، بدلا من الوخز يوميا عدة مرات، فضلا عن حقن الأنسولين بشكل يومي.

وذكر موقع "بوبيلر ساينس" أن مجموعة من الباحثين من جامعة سيول الوطنية في كوريا الجنوبية بقيادة "داي هيونغ كيم"، قامت بابتكار تكنولوجيا مزدوجة الوظائف يمكنها قياس مستوى السكر في الدم، وتزويد المريض بالدواء الذي يخفض مستويات السكر عند ارتفاعه.

وبحسب الموقع، تستخدم التكنولوجيا الجديدة، المتمثلة في لاصقة طبية، ويمكنها كشف درجة الحرارة، وتكوين الحموضة، ورصد معدلات السكر، من خلال عرق خاص في جسم المريض.

وتعمل اللاصقة الطبية على جمع بيانات المريض بالسكري الذي يرتديها عبر أجهزة استشعار ترسل إلى تطبيق على الهاتف الذكي يحدد الكمية المناسبة للمريض من دواء الميتفورمين.

وأكد الموقع أن هذا الابتكار يعد حلا مذهلا لمساعدة مرضى السكري على مراقبة مرضهم، فإنه ربما يكون قادرا على إنقاذ حياة كثيرين. لكن الموقع استدرك وقال إن الإصدار الحالي منه لا يمكن الاعتماد عليه، باعتبار أنه لا يستطيع التفريق بين كمية التعرق الناتجة عن ارتفاع معدل السكري، وكميته الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، أو عن ممارسة الرياضة، وغيرها من الأسباب الطبيعية الأخرى.