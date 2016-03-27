تشيلي.. أول إصابة بزيكا عن طريق الجنس

قالت وزارة الصحة في تشيلي، في بيان على موقعها السبت، إن البلاد شهدت أول حالة إصابة بفيروس زيكا ينتقل من خلال ممارسة الجنس.

والفيروس مرتبط بآلاف الحالات المشتبه بإصابتها بتشوهات خلقية عند الولادة في البرازيل.



وحالة الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها في تشيلي لامرأة تبلغ من العمر 46 عاماً أصيب شريكها عندما كان في هايتي. وأكدت تشيلي التي لا يوجد بها البعوض الذي ينقل الفيروس 10 حالات إصابة لأشخاص أصيبوا خارج البلاد.

وتوجد أدلة متزايدة تشير إلى وجود صلة بين زيكا وصغر حجم الرأس في المواليد. ويتم تعريف الحالة على أنها صغر غير معتاد في حجم الرأس ينتج عنه مشاكل في النمو.



وأكدت البرازيل وجود أكثر من 900 حالة إصابة بصغر حجم الرأس وتعتبر كثير من هذه الحالات مرتبطة بالإصابة بزيكا من الأمهات.