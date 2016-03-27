4 فوائد صحية للعدس تجعلك تتناوله يومياً

العدس من الأكلات الشعبية لدى كثير من الشعوب العربية، وذلك لطعمه الشهي وفوائده الغذائية وانخفاض ثمنه، إضافة إلى سهولة تحضيره.

وبحسب خبراء التغذية، فإن العدس من أفضل مصادر البروتين منخفضة الدهون، ومن الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف، وتناوله بشكل يومي يقوي الجسم ويحسن الصحة.

وجمع تقرير نشرته صحيفة "اليوم السابع"، الأحد، الفوائد الصحية العديدة للبقوليات بشكل عام، والعدس بشكل خاص، حيث أكد التقرير أن البقوليات سهلة الهضم وتمد الجسم بالنشاط طوال اليوم عند تناولها بشكل منتظم، وتوفر الحديد والبروتينات اللذين يحتاجهما الجسم بشكل يومي، وتمنع الإصابة بالأمراض المعدية المختلفة.

لخص التقرير الفوائد الصحية للعدس عند إضافته للنظام الغذائي اليومي في 4 نقاط وهي:

1 - العدس يعتبر من أفضل مصادر البروتين الخالي من الكوليستيرول الضار الموجود باللحوم الحمراء، ومن ثم يقلل من خطر الوفاة الناتجة عن الإصابة بأمراض السرطان والقلب.

2- العدس غني بالألياف التي تساعد على الهضم بشكل صحي وتمنع الإمساك وتحد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

3 - العدس يحمي القلب لأنه يحتوي على كمية كبيرة من حمض الفوليك والماغنسيوم الذي يحافظ على صحة القلب، ويعمل على حماية الشرايين ويمنع الإصابة بأمراض القلب ويحسن تدفق الدم في الجسم.

4- كوب من شوربة العدس يومياً يمد الجسم بما يحتاجه من الحديد، ويقلل خطر الإصابة بفقر الدم ونقص الانتباه.