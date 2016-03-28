بعد إباحته لسنوات.. فلوريدا توقف تمويل عيادات الإجهاض

وقّع ريك سكوت الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا الأميركية قانوناً يقضي بوقف التمويل الذي تقدمه الولاية لعيادات الصحة الوقائية التي تقدم خدمات الإجهاض، ويفرض قيودا لا تزال قيد البحث أمام المحكمة العليا الأميركية.

وفلوريدا ضمن عدد كبير من الولايات التي تنتهج قوانين جديدة بشأن الإجهاض فيما يسعى المحافظون لتغيير حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا عام 1973 يبيح الإجهاض.

ووقع سكوت 68 قانونا جديدا يوم الجمعة الماضي وأصدر بيانات بشأن مشروعات قوانين غير مثيرة للجدل لكنه لم يعلق على التشريعات الخاصة بالإجهاض.

وتمت الموافقة بسهولة في مستهل الشهر الجاري على مشروع القانون في المجلس التشريعي للولاية الذي يهيمن عليه الجمهوريون لكن منظمة "بلاند بيرنتهود" للصحة الإنجابية استهدفته من خلال الإعلانات التلفزيونية، فيما نظمت نسوة احتجاجات أمام مبنى الكابيتول تطالب بالعدول عنه.

ووصف جون ستيمبرجر رئيس مجلس سياسات الأسرة في فلوريدا القانون في بيان بأنه "انتصار تاريخي".