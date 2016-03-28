12 فائدة مذهلة لليمون ربما لم تسمع عنها من قبل

الليمون معروف بأنه من العصائر المفضّلة عند الكثيرين نظراً لما يحتويه من نسبة فيتامين "C"، لذلك فعصير الليمون يضاف إلى العديد من المأكولات والمشروبات ليكسبها طعماً لذيذاً، إضافة إلى أنه يقوي الجهاز المناعي في الجسم ويساعد على تنقية الجسم من السموم.

فالليمون غني بالعناصر الغذائية المفيدة مثل الفولات والفلافونويد والبوتاسيوم والليمونين والفيتوكيماويات وفيتامينات "C" و"B6". ويعتبر زيت الليمونين من أفضل العناصر المضادة للأورام السرطانية.

كما يحتوي الليمون على مضادات الأكسدة، وهو غني بالمواد المضادة للسموم والتي تحتوي على نفس فوائد المضاد الحيوي التي تقتل البكتيريا الضارة في الجسم.

وبحسب تقرير نشره موقع "Healthy Food Star" الطبي، فإن الليمون له استخدامات طبية أخرى ربما لم نسمع عنها من قبل:

1 - فعّال ضد الربو

لمن يعانون من نوبات الربو، فإن الحل قد يكمن في تناول ملعقة من عصير الليمون قبل الوجبات بساعة واحدة بصفة يومية، فيشعر المريض براحة وتهدأ نوبات الربو المزعجة.

2 - يعالج آلام القدم والكعب

للتخلص من آلام القدم والكعب، يمكن فرك شريحة من الليمون على المنطقة التي بها الألم، كما أنه يساعد على تطهير القدم من السموم عن طريق البثور.

3 - يقضي على مرض الكوليرا

الليمون يحتوي على مواد تعمل كالمضادات الحيوية، وقد ثبتت فعاليتها ضد البكتيريا المسببة لمرض الكوليرا. وبحسب الأبحاث، فإن عصير الليمون المخفف بالماء على فترات متساوية يساعد في القضاء على المرض.

4 - يقضي على نزلات البرد

يساعد الليمون في القضاء على نزلات البرد الموسمية، وهناك وصفة سهلة يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، وهي إضافة عصير ليمونتين على نصف لتر من الماء الساخن وملعقة من عسل النحل الطبيعي، ويمكن للمريض أن يشرب هذا الخليط بكميات قليلة قبل النوم وسيشعر براحة شديدة.

5 - معالج للإمساك

للتخلص من الإمساك وكذلك لتخليص الجسم من السموم، يمكن شرب خليط من عصير الليمون والماء الدافئ المخلوط بعسل النحل في الصباح الباكر قبل تناول أي أطعمة. ويمكن إضافة القليل من القرفة للخليط لإكسابه نكهة لذيذة.

6 - يساعد في الهضم

الليمون يحتوي على عناصر غذائية بها نفس خواص الإنزيمات المسؤولة عن الهضم في المعدة، ما يساعد على التخلص من أعراض الانتفاخ.

7 - يساعد في إراحة القدمين

بعد يوم طويل من العمل والإجهاد، يمكن إراحة القدمين عن طريق وضعهما في إناء من الماء الدافئ والقليل من عصير الليمون، ما يعطي إحساساً بالراحة السريعة، وقد يساعد على الشعور بالنعاس أيضاً.

8 - يخفف من أعراض اللثة المتورمة

للتخفيف من آلام اللثة المتورمة، يمكن للمريض إضافة القليل من الملح لعصير الليمون وتناوله. كما يمكن للمريض أن يفرك شريحة من قلب الليمون على اللثة المتورمة مباشرة، فهذا يقلل من التورم ويخفف آلام اللثة.

9 - للتخلص من الشعور بالحرقة (الحموضة)

لتخفيف الشعور بحرقة المعدة والمريء، يمكن شرب كوب من الماء الدافئ المضاف إليه ملعقتان من عصير الليمون المركز.

10 - يخفف من الالتهابات

عصير الليمون يقي من مرض النقرص، حيث إنه يمنع ترسب حمض اليوريك في الأنسجة، كما أثبتت الأبحاث فعالية عصير الليمون في علاج الالتهابات الناتجة عن أمراض عرق النسا والروماتيزم والتهاب المفاصل

11 - يرطب الجلد الجاف

يمكن ترطيب الجلد الجاف واستعادة حيويته عن طريف فرك شرائح الليمون على الجلد مباشرة.

12 - لتخفيف آلام التهابات الحلق

يمكن استخدام خليط من عصير الليمون مضافاً إليه قليل من الملح والماء الدافئ واستخدامه للغرغرة في الصباح والمساء أثناء الشعور بالتهابات الحلق، ما يعطي راحة سريعة.