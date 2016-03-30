حتى الرجال عليهم التقليل من القهوة قبل "الحمل"!

تعرف النساء أن عليهن الإقلال من شرب القهوة خلال فترة الحمل إن لم يكن قبل ذلك للإقلال من مخاطر الإجهاض لكن دراسة جديدة تطلب من رجالهن أيضا الإقلال من الكافيين.

وأثبتت الدراسة أن المرأة التي تسعى للإنجاب وهي تشرب أكثر من قدحين من القهوة أو أي شراب آخر يحتوي على الكافيين يوميا هي أكثر عرضة للإجهاض بنسبة 74 في المائة من المرأة التي لا تشرب القهوة والشاي والصودا ومشروبات أخرى للطاقة.

وتقول الدراسة إن الرجال الذين تسعى زوجاتهم للحمل ويحتسون يوميا أكثر من كوبين من المشروبات التي بها كافيين تتعرض زوجاتهم لنفس مستوى خطر الإجهاض وكأنها هي التي تحتسي هذه المشروبات.

وتقول جيرمين باك لويس من المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية في ولاية ماريلاند الأمريكية "لا نقول بأن من الضروري التوقف عن احتساء المشروبات التي بها كافيين.

"لكن بياناتنا تشير إلى أن الرجال والنساء الذين يستمرون في احتساء المشروبات التي بها كافيين عليهم أن يبقوا المعدل أقل من ثلاثة أكواب في اليوم. لم نخلص إلى أن شرب كوب أو اثنين يزيد خطر الإجهاض".

ولم يتفق العلماء على كيفية تسبب الكافيين في الإجهاض لكن من المحتمل أنها تؤثر على إنتاج البويضات لدى النساء وعلى المني لدى الرجال وعلى بقاء البويضة المخصبة وقدرة الجنين على النمو في رحم المرأة.

وحتى يقيم الباحثون تأثير أسلوب الحياة على مخاطر الإجهاض تابعت لويس وزملاؤها 344 زوجا وزوجة في تكساس وميشيغان طوال السبعة أسابيع الأولى من الحمل.

وأجاب كل المشاركين في الدراسة على أسئلة عن عاداتهم في شرب السجائر والمشروبات الكحولية والمشروبات التي بها كافيين.

وجاء في الدراسة التي نشرت في دورية (فرتيليتي آند ستريليتي) أن 98 امرأة أي 28 في المائة تعرضت للإجهاض خلال فترة الدراسة.

وينصح الأطباء حاليا من يريدون الإنجاب أن يتجنبوا التأخير خاصة حين تزيد أعمارهم على 35 عاما والآن على الرجال أيضا إضافة شيء جديد إلى القائمة "التقليل من احتساء المشروبات التي بها كافيين".