اتفاق "تبادل نووي" لأغراض طبية

يعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال القمة حول الأمن النووي الخميس في واشنطن اتفاقاً بين المملكة المتحدة والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية (يوراتوم) والولايات المتحدة لتبادل النفايات النووية لأغراض طبية.

وقال مصدر حكومي بريطاني "سيعلن عن اتفاق تاريخي مع الولايات المتحدة ويوراتوم لتحويل النفايات النووية واستخدامها في معالجة السرطان".

وينص هذا الاتفاق على أن تنقل بريطانيا 700 كلغ من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة لتخزينها هناك.

في المقابل، سترسل الولايات المتحدة إلى المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية يورانيوم مخصباً "بشكل مختلف لاستخدامه في المفاعلات الأوروبية القادرة على إنتاج نظائر تستخدم بعد ذلك في تشخيص ومعالجة أمراض مثل سرطان الغدة الدرقية"، كما قال المصدر نفسه.

وأضاف أن هذه الخطوة ستشكل "أكبر عملية نقل ليورانيوم مخصب تسجل في التاريخ".

وقال "إنها فرصة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا لإظهار كيف يمكن لدول أن تعمل معاً لمعالجة النفايات النووية لأننا نرغب في أن نرى مزيداً من الدول تتبنى حلولاً مختلفة تتعلق بهذه النفايات. إنها فرصة لإظهار الاتجاه الصحيح لبقية العالم".

وسيعلن كاميرون أيضاً عن تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة في بريطانيا في إطار تعاونهما في مواجهة إمكانية وقوع هجمات الكترونية ضد القطاع النووي المدني، كما قال المصدر نفسه الذي لم يوضح موعد هذه التدريبات.

وستطلق لندن أيضاً مشروعاً لمساعدة دول أخرى على "تعزيز قدراتها في مواجهة هجمات إلكترونية"، بينها اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والأرجنتين.