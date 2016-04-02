غينيا تعتزم تطعيم المحيطين بمن عانوا من الإيبولا

قال مسؤول صحي بارز في غينيا إن بلاده ستبدأ قريبا حملة لتطعيم من تعاملوا بشكل مباشر مع أكثر من 500 شخص تعافوا من الإصابة بمرض الإيبولا في أول خطوة من نوعها في البلاد.

ويعكس القرار نتائج أبحاث تشير إلى أن الإيبولا يمكن أن تبقى في سوائل جسم الناجين لأشهر.

وأكد فود تاس سيلا، المتحدث باسم مركز مكافحة الإيبولا "نعرف أن الفيروس يمكن أن يبقى لفترة معينة في السائل المنوي للمريض الذي تعافى، ولذلك نريد تطعيم المقربين من 501 رجل لتجنب خطر انتشار المرض".

وأضاف أن عمليات التطعيم ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة. وقال إن المركز يعتزم أيضا إطلاق حملة توعية لتحذير الأمهات اللاتي تعافين من المرض من إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية.

وغينيا واحدة من ثلاث دول كان بها أكبر تفش للمرض في العالم.