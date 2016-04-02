لمتبعي حمية البروتين.. 4 مراحل يجب أن تحرص عليها

تعتبر الحمية الغذائية الغنية بالبروتين من الأنظمة الغذائية الصعبة التي يحرص على اتباعها البعض لإنقاص أوزانهم والتخلص من الدهون الزائدة بصورة سريعة. وللحصول على نتائج فعّالة لهذا النوع من الحميات الغذائية، هناك 4 مراحل أساسية يجب التعرف عليها، بحسب تقرير نشرته صحيفة "اليوم السابع":

المرحلة الأولى

وتسمى "مرحلة البحث" وفيها يتخلى الفرد نهائياً عن تناول النشويات والاكتفاء فقط بـ20 غراماً منها ليحصل الجسم على 10% فقط من السعرات الحرارية، على أن يحصل على النشويات من منتجات غذائية بديلة كالقرنبيط والكرفس والفاصوليا الخضراء والفلفل.

وفى هذه المرحلة يعتمد متبع الحمية على البروتين من السمك والمحار والدواجن واللحوم والبيض والجبن في كل من وجبات الطعام الأساسية، مع الابتعاد عن الفواكه والمخبوزات والحبوب والمكسرات، كما أن تناول أكثر من 8 أكواب مياه في اليوم من أساسيات أي نظام غذائي، ويستمر الفرد متبعا لهذه المرحلة أسبوعين على الأقل.

المرحلة الثانية

ويطلق عليها اسم "مرحلة الموازنة" حيث يتناول فيها الفرد 15 غراماً من النشويات من خلال الخضراوات التي تمت التوصية بها في المرحلة الأولى، مع تجنب الأطعمة التى تحتوي على سكر مضاف والنشويات الغنية بالمغذيات مثل المكسرات، والاستمرار في هذه المرحلة حتى إنقاص 4.5 كلغ من الوزن الذي انتهت عنده المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة

وهي مرحلة "ما قبل التثبيت"، وهنا يزيد متبع الحمية تدريجياً عدد الأطعمة التي يتناولها بما فى ذلك الفواكه والخضراوات النشوية والحبوب الكاملة، مع إضافة 10 غرامات من النشويات كل أسبوع، وتستمر في هذه المرحلة حتى يحقق الفرد الوزن الذي يبغاه.

المرحلة الرابعة

وهي "مرحلة التثبيت"، وتستمر لباقي الحياة بنفس الكميات التي يتناولها متبع الحمية والتركيز على البروتينات، مع القليل من النشويات والابتعاد عن السكريات المضافة.