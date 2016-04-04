الفاصولياء والعدس والحمص تخفض الوزن

أظهرت دراسة طبية حديثة أن تناول مجموعة من الحبوب، وأبرزها الفاصولياء والعدس والحمص، يساعد على تخفيف الوزن، ويمكن أن يكون جزءاً من أي نظام غذائي يرغب صاحبه بالتخفيف من وزنه.

وبحسب الدراسة التي نشرتها وسائل إعلام في بريطانيا واطلعت عليها "العربية نت" فإن تناول 130 غراماً فقط (ثلاثة أرباع كوب) من الفاصولياء أو الحمص أو العدس أو البازيلاء يومياً يمكن أن يُساعد على إبقاء الجسم نحيفاً دون الحاجة الى أية تغييرات إضافية في النظام الغذائي للشخص.

ووجد الباحثون أن تناول الفاصولياء يساعد على الحفاظ على جسم الإنسان نحيفاً، أما السبب في ذلك فهو أن الفاصولياء تُشعر الشخص بالشبع وتُغلق شهيته عن تناول الأكلات الخفيفة (سناك) بين الوجبات الرئيسية، وهي الأكلات التي تُسبب السمنة بشكل رئيسي لمعظم الناس.

وجاءت هذه الخلاصات بعد تحليل نتائج اختبارات وفحوص سريرية تتعلق بـ940 رجلاً وامرأة، حيث وجد العلماء بأن إضافة حصة واحدة من البقول الى النظام الغذائي أدى بالمشاركين في الدراسة الى خسارة ما متوسطة 340 غراماً من أوزانهم خلال ستة أسابيع فقط.

وقال مدير البحث والأستاذ بجامعة "تورنتو" الكندية الدكتور روسيل سوزا: "على الرغم من أن الخسارة في الوزن كانت قليلة ومتواضعة، إلا أن النتائج تُظهر بأنه ببساطة بمجرد إضافة البقول للنظام الغذائي، فإن هذا يمكن أن يساعد الشخص على خفض الوزن، ونحن نعتقد أن الأهم من ذلك هو أن البقول تحول دون استعادة الوزن أيضاً بعد فقدانه".

وكان العلماء وجدوا في دراسة سابقة أن تناول البقول يُشعر الشخص بالشبع بنسبة تصل الى 31%.

ويقول الأطباء أيضاً إن البقول جيدة جداً لصحة القلب، وذلك بعد أن اكتشفوا بأن نسبة "الكوليسترول السيء" في هذه البقول منخفضة جداً.