10 أطعمة "خارقة" لا تنتهي صلاحيتها سريعاً!

على الرغم من أن رفوف المنتجات الغذائية في جميع المحلات والأسواق تغص بالأطعمة المعلبة، التي تحتوي على المواد الحافظة واللحوم المحفوظة وأكياس رقائق البطاطس وغيرها، إلا أن هناك أيضاً الكثير من الأطعمة "الصحية" ذات العمر الطويل، والتي يمكن تخزينها بشكل مناسب واستخدامها عند الحاجة.

وإليكم فيما يلي 10 أنواع من الأطعمة الصحية والتي يمكن تخزينها بسهولة لمدة تصل إلى عام كامل، حسب ما جاء في موقع "تايم موتو":

1. اللوز

يحتوي اللوز على الأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية، وهو مصدر رئيسي لفيتامينE والألياف. ويمكن الاحتفاظ به لمدة تصل إلى عام كامل عند تخزينه في الثلاجة، لاستخدامه كوجبة خفيفة وصحية بعد الظهر.

2. الأرز البني

ويحتوي الأرز البني على فيتامين E والألياف التي تعمل على تقليل مستويات الكولسترول بالدم وتحد من الإمساك، كما يحتوي على مجموعة متنوعة من المواد المضادة للأكسدة، ويمكن أن تمتد فترة صلاحيته لعام واحد في درجة حرارة الغرفة إذا ظل مغلقاً، أما إذا تم فتحه فإنه يجب أن يستخدم خلال 6 أشهر.

3. بذور الشيا (الميرمية)

تحتوي بذور الشيا أو بذور الميرمية على كمية كبيرة من الألياف والكالسيوم، وتساهم بشكل كبير في خفض ضغط الدم. وعند تخزينها في وعاء محكم في الثلاجة، فإنها يمكن أن تبقى طازجة لمدة تصل إلى عام كامل.

4. التمر

يعد التمر وخاصة المجفف منه مصدرا جيدا للبوتاسيوم، والبروتين، والألياف الغذائية، والفيتامينات والمعادن، ويستخدم في إعداد الكثير من الوصفات الشهية والعصائر اللذيذة، ويمكن تخزينه في درجة حرارة الغرفة في وعاء محكم لعدة أشهر، أو في الثلاجة لمدة تصل إلى عام كامل.

5. الفاصوليا اليابسة

على عكس الفاصوليا المعلبة، والتي غالبا ما يتم تخزينها في كميات من الصوديوم، فالفاصوليا اليابسة خالية من المواد المضافة والمواد الحافظة، وتعد مصدرا ممتازا للبروتين، بالإضافة إلى خلوها من الكولسترول، ويمكن أن تخزن لمدة تصل إلى عامين في مكان جاف بارد.

6. زبدة المكسرات

تحتوي زبدة المكسرات على البروتين والدهون غير المشبعة المفيدة للقلب والصحة بشكل عام، ويمكن الاحتفاظ بزبدة الفستق على سبيل المثال في درجة حرارة الغرفة لمدة 9 أشهر قبل فتحها، و3 أشهر بعد استخدامها.

7. الشوفان

يعد الشوفان مصدرا غنيا بالألياف، كما يحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، بالإضافة إلى نسبة من البروتين، ويساعد في المحافظة على مستويات الكوليسترول بالدم، ويمكن الاحتفاظ بعبوة الشوفان مغلقة لمدة 4 أشهر بشرط وضعها في مكان جاف وبارد. ويعد وجبة مثالية إذا تم تناوله مع الحليب، الفواكه والمكسرات.

8. زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من أغنى المصادر احتواء على الدهون الأحادية غير المشبعة، لذا ينصح بتناوله مع الخبز المحمص واستخدامه في تحميص الخضراوات. وتمتد فترة صلاحية زجاجة زيت الزيتون المغلقة في درجة حرارة الغرفة لمدة عام كامل، كما يمكن استخدامها لمدة 6 أشهر بعد فتحها.

9. الكينوا

تمتاز حبوب الكينوا بأنها أغنى مصادر البروتين لاحتوائها على التسعة أحماض أمينية الضرورية للجسم، ويمكن الاحتفاظ بها في مكان جاف وبارد لمدة تصل إلى 4 أشهر، ويمكن إضافتها لجميع انواع السلطات.

10. اليقطين

يعد اليقطين مصدرا جيدا لفيتامين C، ويدخل في مكونات العديد من الأكلات كالحساء والفطائر وغيرها، كما يمكن تخزين اليقطين طازجا بعيداً عن ضوء الشمس في مكان جاف بارد لمدة تصل إلى 9 أشهر.