قلق في فيتنام بعد كشف أول إصابتين بفيروس زيكا

قالت السلطات الصحية في فيتنام اليوم الثلاثاء إن البعوض تسبب في أول إصابتين بفيروس زيكا المرتبط بآلاف من حالات الإصابة بصغر حجم الرأس في الأجنة بالبرازيل.

وقال مسؤولو الصحة إن امرأة عمرها 64 عاما في مدينة نها ترانج الساحلية وأخرى حامل عمرها 33 عاما في مدينة هوتشي منه شعرتا بالإعياء جراء المرض في أواخر مارس/آذار وأكدت فحوص تكررت ثلاث مرات إصابتهما بفيروس زيكا.

وأعلنت وزارة الصحة في فيتنام في بيان اليوم إن المريضتين في حالة مستقرة ولم ترصد أي إصابات لدى المخالطين والأقارب والجيران.

وقال نجوين ثانه لونج نائب وزير الصحة متحدثا عن حالة الحامل في مدينة هوتشي منه "بعد إجراء الفحوص الخاصة بالأوبئة نرى أن مصدر

العدوى هو البعوض".

وقال على شاشة التلفزيون الفيتنامي دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل إن المرأة في الأسبوع الثامن من الحمل.

وقال نجوين تشي دونج مدير إدارة الطب الوقائي في هوتشي منه إن مسؤولي الصحة فرضوا طوقا من الحجر الصحي حول عائلات المصابتين وتم أخذ عينات من المحيطين للفحص.

وقال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في اجتماع لإعلان الإصابتين إن المنظمة تجري اتصالات وثيقة مع فيتنام.

وفي أول فبراير شباط الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدوى زيكا تمثل حالة طوارئ صحية مشيرة إلى "قرائن قوية" تعضد العلاقة السببية بين الإصابة بالفيروس في أثناء الحمل وحالات صغر حجم الرأس لدى المواليد.

وينتقل فيروس زيكا إلى البشر من خلال البعوض. ولا توجد أدلة قاطعة تثبت أن الفيروس يسبب صغر حجم الرأس في الأطفال الرضع لكن ثمة أدلة متزايدة تشير إلى العلاقة بينهما.

وقالت البرازيل إنها أكدت تسجيل أكثر من 860 حالة إصابة بصغر حجم الرأس وإنها تعتبر أن معظمها يرتبط بإصابة الأمهات بفيروس زيكا. وتفحص البرازيل أكثر من 4200 حالة يشتبه في إصابتها بهذه الحالة.