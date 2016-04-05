6 أشياء لا تفعلها قبل النوم أبداً

رغم أن الخلود لنوم مريح ليس له وصفة سحرية، إلا أن خبراء نقلت عنهم صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قدموا 6 نصائح قد تكون مفيدة للذين يعانون الأرق.

1. الموبايل

ينصح الخبراء بترك الهاتف الذكي جانباً قبل النوم، فضوؤه في غرفة معتمة سيجعل النوم أصعب، كما أن قراءة الرسائل تسبب القلق طوال الليل.

2. وجبة ضخمة

يحذر من أكل وجبة ضخمة قبل النوم، لا سيما أن ساعات العمل طويلة هذه الأيام، بالتالي تتأخر تبعاً لذلك الوجبة الرئيسية، والسبب أن الجهاز الهضمي لا يعمل بطاقته الكاملة أثناء الاستلقاء.

3. مشاهد عصيبة

لا تحتاج هذه الوصية إلى خبراء، وربما هي على سبيل التذكير بما تسببه الأفلام العنيفة والدراما الحزينة من قلق وتوتر.

4. القهوة والشاي

إن كوباً من القهوة عند الساعة الرابعة مساء، على ذمة الخبراء، كفيل بتأخير موعد النوم.

5. أضواء الغرفة

شمعة صغيرة كما يقول الخبراء، بالتأكيد، لن تكون مؤذية للنوم، لكن كلما اشتدت الأنوار قلت فرصة الخلود للنوم.

6. الرياضة

ينصح الخبراء بعدم ممارسة التمارين قبل النوم، فرفع الأثقال والركض لخمسة أميال مثلاً كفيلان بتأخير ساعة النوم، لأن الجسم يحتاج وقتاً للعودة إلى هدوئه من حيث معدل ضربات القلب والتنفس.