9 أطعمة تعالج الاضطرابات الهرمونية وتقلل من الالتهابات

آلام المفاصل والإرهاق وارتفاع ضغط الدم والصداع والانتفاخ.. أعراض شائعة تصيب الجميع، وهي عادة ما تكون نتيجة للاضطرابات الهرمونية والالتهابات بشكل عام. كما أن تلك الاضطرابات الهرمونية والالتهابات قد ترفع خطر الإصابة بأمراض، مثل السرطان والسكري.

وبعيداً عن الأدوية، ينصح خبراء التغذية بتسعة أنواع من الأطعمة التي ثبت فعاليتها في تنظيم هرمونات الجسم والحد من الالتهابات، بحسب تقرير نشره موقع "Care2" الطبي، وتتلخص تلك الأنواع في:

1. التفاح

وهو غنى بمادة "كيرسيتين quercetin" وهى من مضادات الأكسدة القوية، التى تحد من الالتهابات، وقد كشفت الأبحاث أن ثمرة التفاح تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وارتفاع ضغط الدم، وكذلك فهي فعالة في مقاومة العدوى الفيروسية. ويعد التفاح من الفواكه الجيدة جداً في حالة اتباع حمية غذائية لتقليل الوزن، فهو غني بالألياف ويحتوي على سعرات حرارية قليلة.

2. التوت البري

وهو غني جداً بمضادات الأكسدة، كما أنه يحسن من صحة القلب ويمنع عدوى القناة البولية ويحسن من قوة البصر.

3. سمك السالمون

سمك السالمون له فوائد عديدة، وأهمها أنه يحتوي على زيوت "أومغا 3"، كما أنه غني بالبروتينات. وقد أثبتت الأبحاث أن السالمون يقلل الالتهابات في الجسم ويحافظ على مستوى إفراز الأنسولين في الجسم.

4. السبانخ

وهي غنية بمركبات نباتية "phytoecdysteroids" مسؤولة عن تحسين التمثيل الغذائي في الجسم وخفض مستويات هرمون الأنسولين الزائدة عن الحد، كما أنها تقلل من الاضطرابات الهرمونية.

5. الشاى الأخضر

يحتوى على مركب "theanine" الذى يقلل إفراز هرمون الكورتيزول المعروف باسم هرمون التوتر، كما أنه يحتوي عل مضادات أكسدة عديدة تحد من الالتهابات مما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، إضافة إلى فائدته في تحسين عملية التمثيل الغذائي بالجسم.

6. الأفوكادو

ويعد من أكثر الفواكه فائدة في العالم، فهو غني بالدهون والألياف المفيدة. وبحسب الأبحاث، فإن الأفوكادو يساهم فى الحد من امتصاص هرمون الاستروجين ويرفع مستويات هرمون التستوستيرون.

7. اللوز

له دور رائع فى ضبط الهرمونات في الجسم، كما أنه يساعد كثيراً في ضبط مستوى السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. كما أن اللوز مفيد في تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، إلا أنه لا يجب الإفراط في تناوله لاحتوائه على سعرات حرارية كبيرة.

8. البروكولي

ثمرة البروكولي غنية بمركب طبيعي اسمه "glucosinolates" وهو يحد من خطر السرطان الناجم عن هرمون الاستروجين، كما أنه غني بفيتامين C. كما أن البروكولي يمد الجسم باحتياجاته من البوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم مما يساعد في تحسين أداء العضلات وتقوية العظام.

9. بذور الكتان

وهي غنية بمضادات الأكسدة والألياف والدهون الصحية المفيدة جداً للجسم، والتي أثبتت الأبحاث قدرتها على مقاومة الالتهابات، والوقاية من بعض أنواع السرطان.