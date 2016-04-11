لماذا يثير فيروس زيكا قلق العالم؟

يسابق مسؤولو الصحة في العالم الزمن للوصول لفهم أفضل لعدوى زيكا الفيروسية، التي تقف وراء حالة وبائية بدأت في البرازيل العام الماضي وانتشرت بعدها إلى دول كثيرة في الأميركيتين.

وفيما يلي بعض الأسئلة والإجابات بشأن الفيروس وتفشيه الحالي:

* كيف تنتقل العدوى؟

ينتقل الفيروس من خلال لسعة بعوضة مصابة به، وهي أنثى بعوضة (إيديس إيجبتاي) وهي ذات البعوضة التي تنقل حمى الدنج والحمى الصفراء وفيروس التشيكونجونيا. وقالت منظمة الصحة لعموم الدول الأميركية (باهو) إن بعوضة إيديس موجودة في كل دول الأميركيتين ماعدا كندا وتشيلي، وإن من المرجح أن يصل الفيروس إلى كل الدول والأقاليم في المنطقة التي توجد بها البعوضة.

* كيف تعالج الإصابة بزيكا؟

لا يوجد علاج أو لقاح ضد العدوى بفيروس زيكا. وتتسابق الشركات والعلماء لابتكار لقاح آمن وفعال ضد الفيروس لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن تحقيق هذا الهدف قد يستغرق 18 شهراً لبدء تجارب إكلينيكية واسعة النطاق على إنتاج ما قد يصبح لقاحاً وقائياً عن طريق الحقن.

* ما مدى خطورة المرض؟

ذكرت منظمة "باهو" أنه ليس هناك دليل على أن زيكا قد يسبب الوفاة، لكن تم الإبلاغ عن بعض الحالات التي أصيبت بمضاعفات أكثر خطورة بين المرضى الذين كانوا يعانون أصلاً من أمراض أخرى.

وارتبط الفيروس بمتلازمة جيلان-باريه وهي خلل نادر يهاجم فيه الجهاز المناعي مناطق من الجهاز العصبي.

* ما صلة زيكا بصغر حجم الرأس؟

تقول منظمة الصحة العالمية بوجود توافق علمي قوي بأن زيكا على صلة بإصابة المواليد بالمايكروسيفالي وهو تشوه يتسبب في صغر غير طبيعي في حجم الرأس والمخ بما يمنع سلامة نموه. وعلاوة على ذلك قالت المنظمة إن زيكا قد يتسبب في متلازمة جيلان-باريه العصبية النادرة التي قد تنتهي بإصابة المريض بالشلل على الرغم من أن البرهان الساطع يحتاج إلى أشهر أو سنوات.

* ما هي أعراض الإصابة بزيكا؟

يعاني المصابون عادة من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وطفح جلدي والتهاب في الملتحمة بالعين وآلام في العضلات والمفاصل وإرهاق ويمكن أن تستمر تلك الأعراض لمدة تتراوح بين يومين وسبعة أيام. لكن ما يصل إلى 80 في المئة من المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض.

* كيف يمكن احتواء زيكا؟

تتركز جهود منع انتشار الفيروس في القضاء على مواقع تكاثر البعوض واتخاذ احتياطات ضد لسعاته مثل استخدام مواد طاردة للحشرات وشبكات وقاية من البعوض. ونصح مسؤولو الصحة النساء الحوامل بتجنب السفر إلى أميركا اللاتينية ودول الكاريبي حيث يمكن تعرضهم لزيكا.

* ما هو مدى انتشار الوباء؟

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن زيكا متفشٍّ في 41 دولة ومنطقة على الأقل غالبيتها في الأميركيتين، والبرازيل بها أكثر حالات إصابة.

- إفريقيا (حالة واحدة)

- الأميركيتان (33)

- المنطقة الإقيانوسية/جزر الهادي (7)

* ماهو تاريخ فيروس زيكا؟

يوجد فيروس زيكا في المناطق الاستوائية التي يتكاثر فيها البعوض. وتم تسجيل تفشي المرض من قبل في إفريقيا والأميركيتين وجنوب آسيا وغرب المحيط الهادي. وتم التعرف على الفيروس للمرة الأولى في أوغندا عام 1947 في قرود الريسوس، ثم اكتشف للمرة الأولى لدى البشر عام 1952 في أوغندا وتنزانيا وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

* هل يمكن أن ينتقل زيكا من خلال ممارسة الجنس؟

قالت منظمة الصحة العالمية إن الانتقال "شائع نسبيا" من خلال الجنس ونصحت النساء الحوامل بعدم السفر إلى المناطق التي يتفشى فيها الفيروس.

وتحقق المراكز الأميركية في أكثر من عشر حالات للانتقال الجنسي المحتمل. وكل الحالات تنطوي على انتقال الفيروس من الرجل إلى شريكته.