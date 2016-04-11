5 دولارات يمكن أن تنقذ حياة 4 ملايين طفل وامرأة سنويا

أظهرت دراسة طبية حديثة أنه يمكن إنقاذ حياة 4 ملايين طفل وامرأة سنوياً في البلدان الفقيرة، شرط أن تخصص كل دولة 5 دولارات لكل شخص لأغراض الرعاية الأساسية ووسائل منع الحمل.

فنحن نعيش في القرن الحادي والعشرين ولا يزال هناك أطفال وأمهات يرزحون تحت وطأة الفقر والجهل والمرض، ويموتون من غياب أبسط متطلبات العناية الصحية.

ورغم انخفاض عدد الوفيات من الأطفال إلى النصف خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية، إلا أن عام 2015 شهد وفاة 6 ملايين طفل ممن هم دون الخامسة، في حين توفيت 300 ألف امرأة جراء أمراض مرتبطة بالحمل، والحديث دائماً عن البلدان متدنية الدخل.

وبحسب دراسة حديثة، فإنه يمكن الحد من عدد الوفيات هذا بخمسة دولارات لكل شخص تمنح لأغرض الرعاية الأساسية ووسائل منع الحمل التي بدورها ستسهم في خفض عدد وفيات الأمهات بسبعة وستين ألفاً سنوياً.

وفي حال تحسين التغذية والعناية قبل وبعد الولادة ومعالجة الالتهابات والإسهال سيتم إنقاذ حياة 4 ملايين شخص بين حديثي الولادة وأطفال دون الخامسة وسيدات حوامل.