تحذير: الجراثيم ستصبح أخطر من السرطان

تهدد الجراثيم والأمراض البكتيرية المعدية، في حال خسرت المضادات الحيوية فعاليتها، حياة 10 ملايين شخص سنوياً مع حلول عام 2050، ما يجعلها أكثر فتكاً من السرطان.

وتشمل الجراثيم: الفطريات والبكتيريا والفايروسات والطفيليات.

التحذير الذي أطلقته دراسة آخر عام 2014، جدده وزير المال البريطاني جورج أوزبورن، وفق ما نقلت عنه صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، داعياً رؤساء الحكومات إلى التعاون بشكل أكبر مع مصنعي الدواء لمنع حصول كارثة اقتصادية أيضاً، بالإضافة إلى الكارثة الصحية.

وحذر الوزير البريطاني من أن الأزمة قد تكلف الاقتصاد العالمي 70 تريليون جنيه إسترليني (قرابة 99 تريليون دولار) خلال العقود الثلاثة المقبلة.

ويموت سنوياً حوالي 7.6 مليون شخص حول العالم بسبب مرض السرطان، الذي يعد قاتلاً خطيراً، في حين يتوقع العلماء وفاة 10 ملايين إذا فقدت المضادات الحيوية فعاليتها.