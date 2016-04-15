10 أطعمة.. يجب تجنبها للتخلص من "الانتفاخ"

رغم أنها أطعمة صحية بإجماع الأطباء وخبراء التغذية إلا أنه ثبت أخيراً أن الامتناع عن تناولها يساعد في التخلص من "الكرش" والتمتع ببطن مشدود ومستوٍ.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، أثبتت اثنتان من كبار خبراء التغذية أن البروكلي، والقرنبيط، والملفوف، والبقول وبعض أنواع الفواكه والتوابل تسبب انتفاخاً في المعدة محدثة "الكرش"، والذي يشوه مظهرالبطن.

وبالإضافة إلى قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها، نصحت الخبيرتان بتناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم مع مضغ الطعام بشكل جيد للتقليل من أي فرصة لانتفاخ الأمعاء.

وفيما يلي قائمة بالـ10 أطعمة التي يجب الابتعاد عنها، حسب ما خلصت إليه خبيرتا التغذية، للتمتع ببطن مستوٍ والتخلص من أية بروز غير مرغوب فيها:

1- البروكلي والقرنبيط والملفوف

الخضراوات مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لبعض الأشخاص، حسب ما أكدته خبيرة التغذية مارلين غلنفيل مؤلفة كتاب "البدائل الطبيعية للسكر"، مؤكدة أن الجهاز الهضمي لدى هؤلاء الأشخاص يكون غير قادر على هضم هذه الأطعمة بشكل جيد، فتحدث انتفاخات في البطن، ربما بسبب قلة الإنزيمات لديهم.

2- البقوليات والخضراوات الجذرية

على الرغم من أنها أطعمة صحية منخفضة الدهون ومثالية للحصول على أجسام رشيقة، إلا أنها ليست جيدة للأشخاص الذين يعانون من انتفاخات في المعدة عند تناولها، مثل الفول والعدس والخضراوات الورقية والجذرية والفجل وغيرها، وفق ما أكدته خبيرة التغذية كاساندرا الشون والتي نصحت بنقع العدس قبل طهيه، في ماء بارد ليلة كاملة للتخلص من حمض الفيتيك الموجود به والذي يسبب الانتفاخ.

3- الفواكه ذات النواة الحجرية

وتنصح غلنفيل بالابتعاد عن الفواكه ذات النواة الحجرية مثل الخوخ، والفواكه المجففة أيضاً لأنها ورغم احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، إلا أنه عند تناولها تجعل عملية الهضم سريعة، بسبب تركيز السكر فيها، فتعتمد على البكتيريا الموجودة في الأمعاء فتختمر ولا تُهضم بشكل سليم، مما ينتج عنه انتفاخات وغازات.

4- التوابل

رغم تميزها بالعديد من الخصائص الصحية والمفيدة، إلا أن بعض التوابل تزيد من حموضة المعدة، وبالتالي تسبب تهيج وانتفاخ في المعدة.

5- مضغ العلكة

يتصور كثيرون أن انشغال الفم بمضغ العلكة يجنبهم تناول الطعام، لكنها في الواقع تسبب تضاعف دخول الهواء إلى المعدة، فتسبب الانتفاخ، كما أنها تحفز إنزيمات الهضم في المعدة مما يترتب عليه الشعور بالجوع، لذا تنصح غلنفيل بتناول وجبة خفيفة غنية بالألياف عوضاً عن مضغ العلكة.

6- الملح

وتنصح الشون باستخدام كميات مناسبة من الملح في الطعام لأن الإفراط في تناوله لا يضر صحة القلب ويسبب ارتفاع ضغط الدم فحسب، بل أيضاً يحبس الماء في الجسم، وبالتالي يسبب الانتفاخ وانتشار الغازات في البطن.

7- المشروبات الغازية الخالية من السكر

على الرغم من أنها منخفضة السعرات الحرارية، إلا أن المشروبات الغازية خالية السكر مليئة بفقاعات الكربون، والتي تشكل غازات داخل الجسم، وتسبب بالانتفاخ.

لذا تنصح الشون بتناول الماء المضاف إليه شرائح الليمون أو الخيار أو شاي بالنعناع لتخفيف الحموضة وانتفاخ المعدة بدلاً من المشروبات الغازية.

8- بديل السكر

أغلب الناس يعانون من الانتفاخ في المعدة، بسبب استخدامهم بديل السكر بكثرة، لذا ينصح بتجنبه تماماً.

9- الألبان

بعض الناس لديهم مستويات منخفضة من إنزيم اللاكتاز اللازم لهضم اللاكتوز، فيسبب تناولهم الحليب ومشتقاته إلى ألم في الجهاز الهضمي، نتيجة لعدم هضمه بشكل جيد، الأمر الذي يترتب عليه إصابتهم بانتفاخ شديد.

10- الكربوهيدرات المكررة

تؤدي الكربوهيدرات المكررة والموجودة في الكعك والمعكرونة إلى ارتفاع في مؤشر السكر في الدم، مقارنة بالأطعمة التي لا تحتوي على عناصر مكررة، فتسبب للأشخاص المصابين بأمراض القولون العصبي انتفاخاً شديداً في البطن، كما أن هذه الأطعمة أيضاً تحتوي على القمح والذي يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لبعض الأشخاص.