قطعة من الشوكولاتة الداكنة تساعدك على النوم الهادئ

لمحبي الشوكولاتة، كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الشوكولاتة الداكنة ربما هو مفتاح الحصول على نوم هادئ.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العلماء يؤكدون أن الشوكولاتة الداكنة غنية بالمغنيسيوم، وهو المعدن الأساسي الذي يحافظ على انتظام الساعة البيولوجية في الجسم، وبالتالي الحصول على نوم هادئ أثناء الليل.

ويوجد المغنيسيوم في كثير من الأطعمة مثل بعض الخضراوات الورقية الخضراء والمكسرات والحبوب والأسماك والفاصوليا والحبوب الكاملة والأفوكادو والزبادي والموز وكذلك في الفواكه المجففة.

والمغنيسيوم يعد من العناصر شديدة الأهمية لوظائف وأنسجة الجسم، حيث يقوي النظام المناعي للجسم، كما أثبت العلماء أنه يقي الجسم من بعض أنواع السرطانات، ويخفض مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية.

وبحسب الدراسة، فإن المغنيسيوم يساعد خلايا الجسم على التأقلم مع الدورة الطبيعية لتعاقب الليل والنهار، وبالتالي ينظم الساعة البيولوجية الداخلية للجسم، والتي تؤثر بشكل مباشر على دورة الحياة اليومية من نوم واستيقاظ وإفراز الهرمونات والتأثير على درجة حرارة الجسم والوظائف الجسدية الأخرى.

وعلى الرغم من وجود مكملات المغنيسيوم في شكل حبوب، فإن الخبراء ينصحون بأهمية الحصول عليه من الوجبات اليومية، حيث إن له تأثيرا هاما في عملية التمثيل الغذائي وتحويل الغذاء إلى طاقة.

إذا.. فقد عرفنا السر.. فالتهام قطعة من الشوكولاتة الداكنة قبل النوم قد يكون هو الحل لليلة هادئة ونوم عميق.