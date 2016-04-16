مسحة من الثوم النيِّئ تخلصك من حب الشباب

رغم رائحته النفاذة التي لا يقوى على تحملها الكثيرون، فإن الثوم يتمتع بخصائص صحية كثيرة تجعله بديلاً طبيعياً عن الأدوية المضادة للالتهاب.

فالعصير الموجود في الثوم النيِّئ يحارب الجراثيم والالتهابات، لذا تنصح صاحبة إحدى المدونات التجميلية الشهيرة، فرح دوكاي، باستخدامه للتخلص من حب الشباب والبثور الملتهبة والمنتفخة بين ليلة وضحاها، وفق ما جاء في صحيفة "دايلي ميل".

وفي فيديو نشرته على موقع "إنستغرام"، أوضحت دوكاي كيفية استخدام الثوم عملياً للتخلص من البثور والدمامل بطريقة سهلة جداً، فكل ما عليك فعله هو تقشير فص واحد من الثوم وتقطيعه إلى نصفين، ومن ثم ادهني القليل منه على وجهك قبل النوم.

وفي اليوم التالي ستجدين وجهك مشرقاً وناعماً بدون أي أثر للبثور التي كانت تملأ وجهك في الليلة التي مضت كما ظهر في الفيديو الذي خاضت فيه التجربة دوكاي والتي يتابعها أكثر من نصف مليون شخص على إنستغرام وما يقرب من مليون مشترك على موقع يوتيوب.

لكن رغم فعالية الثوم في علاج الالتهاب وإزالة البثور، فإن دوكاي نصحت أصحاب البشرة الحساسة أو الذين يعانون من كثرة البثور في الوجه عدم تجربة الثوم لأنه قد يؤثر سلباً على بشرتهم، قائلة "إذا شعر أحدكم بوخز في الوجه فور استخدام الثوم فليغسل وجهه بالماء البارد مباشرة ولا يكرر استخدام الثوم".