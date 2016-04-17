بيرو.. أول حالة إصابة بفيروس زيكا عن طريق الجنس

أعلنت السلطات الصحية في بيرو، يوم السبت، عن أول حالة إصابة بفيروس زيكا، انتقلت من خلال ممارسة الجنس في البلاد بعدما انتقل المرض إلى شخص خلال سفره إلى فنزويلا، ثم نقل المرض إلى زوجته بعد عودته.

ويرتبط زيكا بآلاف من حالات الإصابة المشتبه بها بصغر حجم الرأس في البرازيل.

وقال أنيبل ميلاسكيس، وزير الصحة في بيرو، إن امرأة تبلغ من العمر 32 عاما أصيبت بالفيروس بعد اتصال جنسي مع زوجها البالغ من العمر 39 عاما والذي أصيب بالمرض في موناجاس بفنزويلا.

وأفادت وزارة الصحة أن هذه سابع حالة إصابة بفيروس زيكا يتم اكتشافها في بيرو، وأول حالة تنتقل خلال الممارسة الجنسية في البلاد.

وأضافت الوزارة أن آثار فيروس زيكا وجدت في المني، وأن الزوج والزوجة يتماثلان للشفاء.

وخلص مسؤولو صحة أميركيون إلى أن عدوى زيكا في النساء الحوامل قد تسبب صغر حجم الرأس، ما قد يؤدي إلى مشاكل شديدة تتعلق بالنمو في الرضع.