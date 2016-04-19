تعرف على 10 وصفات منزلية للوقاية من أمراض الكبد

يعتبر الكبد هو العضو الأساسي المسؤول عن التمثيل الغذائي في جسم الإنسان، فهو يقوم بالتعامل مع كل المواد الغذائية ويخلص الجسم من السموم. كما أنه مسؤول عن إفراز "الصفراء"، التي تساعد في هضم الدهون. إذن فصحة الجسم تكمد في صحة الكبد.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي" الطبي، هناك الكثير من الوصفات المنزلية التي تحافظ على الكبد وتقي من حدوث "الفشل الكبدي".

ويتميز الكبد بقدرته على إعادة إنتاج الخلايا، لذا فإذا وصل اختلت كفاءة عمل الكبد بنسبة 75%، فإنه "سيفشل" في مهمته الأساسية وهي إعادة إنتاج الخلايا.

وهناك أعراض كثيرة تظهر على المريض والتي قد تشير إلى بعض المشاكل في الكبد، ومنها شحوب الجلد والأظافر، ونقص الفيتامينات والمعادن في الجسم، والشعور بالإرهاق، وصعوبة الهضم والضعف بشكل عام.

ولكن كيف يمكننا تجنب مثل هذه المشاكل بطريقة سهلة ومتوفرة في معظم منازلنا؟

1) خل التفاح

يساعد خل التفاح في تنقية الكبد من السموم، مما يساعده في القيام بوظائفه على أكمل وجه. يمكن إضافة ملعقة من خل التفاح في كوب ماء، ويمكن أيضاً إضافة القليل من عسل النحل إلى الشراب، ويُنصح بتناوله ثلاث مرات في اليوم قبل الوجبات.

2) العرقسوس

يعتبر العرقسوس من أفضل العلاجات المنزلية الطبيعية لأمراض الكبد. فيمكن شرب العرقسوس مرتين في اليوم لحماية الكبد من الأمراض وتحسين وظائفه.

3) الكركم

يعالج الكركم الالتهابات ويقي من العدوى، كما أنه من أفضل مضادات الأكسدة التي تنقي الكبد من السموم. كما أنه ذو فعالية كبيرة في مقاومة أي عدوى فيروسية قد تصيب الكبد. يمكن إذابة ملعقة من الكركم في كوب من الحليب مع إضافة القليل من عسل النحل، وشرب هذا الخليط بصفة يومية، لحماية الكبد وتحصينه.

4) بذور الكتان

تساعد بذور الكتان في تنقية الكبد من السموم وتحسين وظائفه. ويمكن تناول بذور الكتان كما هي، أو يمكن خلطها مع جميع أنواع السلاطة.. فهي من أفضل الطرق الطبيعية لعلاج أمراض الكبد.

5) عصير البابايا

يستخدم عصير البابايا في علاج أمراض الكبد ويمكنه من استعادة نشاطه وتأدية وظائفه الحيوية. ويمكن إضافة القليل من عصير الليمون إلى عصير البابايا لطعم أفضل، وتناول ذلك الخليط مرتين يومياً.

6) عصير السبانخ والجزر

من الوسائل الطبيعية الأخرى للوقاية من أمراض الكبد العصير المستخلص من أوراق السبانخ والجزر.. فشرب هذا الخليط السحري بصفة يومية يحافظ على صحة الكبد.

7) الأفوكادو والجوز

خليط الأفوكادو والجوز يحتوي على مادة الـ"غلوتاثيون" التي تحمي الكبد وتقيه من التلف. كما أن ذلك الخليط السحري ينقي الكبد من السموم ويساعده في تأدية وظائفه الحيوية بفعالية.

8) التفاح والخضروات الورقية

خليط التفاح والخضروات الورقية يساعد في تحسين إفراز الكبد لـ"الصفراء"، مما يساعد في تنقيته من السموم. ويعتبر ذلك الخليط واق طبيعي يحمي الكبد من الأمراض ويقيه من التلف.

9) شرب الماء

تعتبر المياه هي أفضل وسائل حماية الكبد، حيث إنها تخلصه من السموم تماماً، ويمكن شرب ما بين 9 إلى 10 أكواب من الماء لحماية الكبد من الأمراض.

10) الشاي الأخضر

فهو يأتي على رأس قائمة المواد الطبيعية التي تحافظ على صحة الكبد وتقيه من الأمراض. فالشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ويساعد في تنقية الكبد من السموم، ويمكنه من تأدية وظائفه بشكل أفضل. فشرب كوبين من الشاي الأخضر بصفة يومية، سيضمن حماية الكبد من الأمراض.

إضافة إلى الوسائل الطبيعية السابق ذكرها، فإن ممارسة بعض التمرينات الرياضية البسيطة بصفة يومية يساعد كل أعضاء الجسم في استعادة تشاطها، بما في ذلك الكبد. فهي تخلص الجسم من السموم الذي يخرج عن طريق التعرق، كما أنها تساعد في عملية الهضم أيضاً.