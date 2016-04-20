6 طرق طبيعية للتخلص من ضغط الدم العالي

يعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعاً في وقتنا الحالي، حيث يصيب كلا الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية، إذ إنه لم يعد مقتصراً على كبار السن كما كان في السابق، فنرى الشباب أيضاً يعانون من ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم ويكتشفونه بالصدفة عند مراجعتهم للطبيب من أجل مرض آخر، أو من خلال الشعور بأعراض عامة كالصداع والدوار وضيق النفس، أو مشاكل في النظر وإرهاق عام.

وفي هذه الحالة يجب تحديد سبب الارتفاع في ضغط الدم لما له من مخاطر على الصحة، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة صاحبه بجلطة قلبية، أو خلل في النظر أو في السمع، أو يضر بوظائف الكلى وغيرها من المشاكل الصحية، ولهذا يعرف ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت" لشدة خطورته.

وعادة ما يصاب الشخص بارتفاع في ضغط الدم نتيجة الكثير من العوامل، منها كثرة تناول الأغذية المملحة والمعلّبة والسكريات والنشويات بأنواعها، كذلك ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم الناتج عن تناول الأغذية المشبعة بالدهون، وقلة الحركة وعدم ممارسة التمارين الرياضية، وضيق الشرايين، أو نتيجة تناول بعض العقاقير الطبية ذات الآثار السلبية، كذلك بسبب مشاكل في الكلى أو غيرها من العوامل المحفزة على ارتفاع الضغط.

وبحسب تقرير نشره موقع "Health Mind Bodies" الطبي، فإن مريض ضغط الدم المرتفع يجب أن يغير من نمط حياته كليا، حتى لا يعتمد في العلاج على الأدوية والكيمياويات، وربما تغيير نمط حياته قد يجعله يتوقف عن تناول الأدوية.

وذكر التقرير 7 طرق طبيعية للتخلص من ضغط الدم العالي، وهي:

1 - فقدان الوزن الزائد خاصة في منطقة الخصر

فهناك علاقة وثيقة بين ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن. كما أن زيادة الوزن هي المسبب الأساسي لتوقف التنفس أثناء النوم (المعروف بالشخير)، ما يفاقم من مشكلة الضغط العالي.

فإذا كنت تعاني من الوزن الزائد وارتفاع ضغط الدم، يجب البدء فوراً في اتباع حمية غذائية للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة.

وقد أثبتت الأبحاث أن هناك علاقة وثيقة بين محيط الخصر والإصابة بضغط الدم المرتفع. ففي الرجال إذا زاد محيط الخصر عن 102 سم، وفي السيدات إذا زاد محيط الخصر عن 89 سم، فيكون الشخص عرضة للإصابة بضغط الدم المرتفع.

2 - ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، ومن أبسطها المشي أو السباحة يوميا، تساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ عليه ضمن المستويات الطبيعية.

وينصح الأطباء بممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة خمسة أيام بالأسبوع لصحة أفضل.

3 - تخفيض مستوى الصوديوم في الجسم

يجب على مريض ضغط الدم المرتفع التقليل من نسبة الملح في الطعام، كما يجب عليه تجنّب الأغذية المعلبة والمحفوظة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم الذي يعتبر السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم.

4 - أكثر من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم

إن اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم هو السر وراء التحكم بضغط الدم المرتفع.

5 - احتفظ بقائمة لطعامك

إن تغيير العادات الغذائية ليس بالأمر السهل، لذا فإعداد قائمة بالأطعمة التي تتناولها قد يكون مفيداً، حتى تتحكم في كمية الأطعمة التي تأكلها وتمنع الأطعمة الضارة التي قد تفاقم من مشكلة ضغط الدم لديك.

6 - أكثر من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم والتي تساعد الجسم في طرد الكمية الزائدة من الصوديوم في الجسم مثل الموز والتمر والأفوكادو والمشمش والفاصوليا والجزر والشوكولاتة الداكنة وغيرها.