أميركا.. معونات طارئة بنحو 2 مليار دولار لمكافحة زيكا

قال ثاد كوتشران رئيس لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأميركي أمس الخميس إن أعضاء بالمجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيطرحون عما قريب اقتراحا بزيادة التمويل المخصص لمكافحة عدوى زيكا الفيروسية التي تستفحل بسرعة في الأميركتين.

وكان الديمقراطيون ومسؤولو إدارة أوباما حثوا الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون على منح معونات طارئة حجمها نحو 1.9 مليار دولار لمكافحة فيروس زيكا.

ويقول كثير من الجمهوريين إنهم في حاجة إلى مزيد من المعلومات من الإدارة الأميركية قبل الموافقة على التمويل.

ورصد فيروس زيكا في البرازيل العام الماضي ويستفحل في الأميركتين ويرتبط بآلاف من حالات صغر حجم الرأس وتشوهات المواليد ما ينم عن خلل في نمو المخ.

وفي تعديل مؤقت قال البيت الأبيض في وقت سابق من الشهر الجاري إنه سيعيد تخصيص أموال حجمها 589 مليون دولار لكنه قال إنها لن تكفي لمواجهة خطر زيكا.

ولم يحدد كوتشران خلال اجتماع للجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ حجم التمويل المطلوب فيما قال الجمهوريون إنهم سيضيفون أموالا للتمويل المقترح من البيت الأبيض.

وقال مسؤولون عن حملة هيلاري كلينتون المرشحة المحتملة لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي إنها أوفدت اثنتين من كبار مساعديها إلى بويرتو ريكو في مطلع الأسبوع في مهمة لتقصي الحقائق وجمع مزيد من الحقائق عن عدوى زيكا الفيروسية.