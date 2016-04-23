هل تصدق.. 7 أيام من قلة النوم تدمر القلب

قد يستهين البعض بعدم أخذ قسط كاف من الراحة والنوم، الأمر الذي يترتب عليه مشاكل صحية كبيرة تصل إلى حد الإضرار بالقلب الناجم عن ارتفاع معدل الكوليسترول الضار في الدم، حسب ما خلصت إليه دراسة حديثة.

وأوضح باحثون فنلنديون من جامعة "هلسنكي" أن عدم النوم بشكل جيد لمدة أسبوع واحد فقط قد يدمر القلب بسبب ارتفاع معدل الكوليسترول الضار بالدم، مشيرين إلى أن الأشخاص الذين لا ينامون كما ينبغي تقل لديهم معدلات الكوليسترول الجيد والذي يجري في دمائهم مقارنة بمن يحصلون على عدد ساعات النوم الموصى بها كل ليلة.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الجينات التي تنظم عملية نقل الكوليسترول في أرجاء الجسم تصبح أقل نشاطا عند الأشخاص الذين لا ينامون جيدا على عكس من يحصل على قسط كاف من الراحة ليلا.

وقد تفسر هذه النتائج أسباب تعرض الذين لا ينامون من 7 إلى 8 ساعات كل ليلة إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ومن جانبها، أشارت فيلما آهو، وهي طالبة دكتوراه في مجال بحوث النوم في جامعة هلسنكي وإحدى المشاركات في الدراسة، إلى ضرورة توعية الناس حول أهمية الحصول على قسط كاف من الراحة للوقاية من الأمراض الشائعة، فضلا عن تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة.

وأضافت آهو أن أضرار عدم النوم بشكل جيد لمدة أسبوع لا تقتصر على أمراض القلب، بل ثبت بالدراسة التجريبية أنها تتسبب أيضاً في حدوث خلل بالجهاز المناعي للجسم واضطرابات نظام التمثيل الغذائي وعملية الأيض "Metabolism" والتي تلعب دوراً فاعلا في معدلات حرق الدهون في الجسم.

ويذكر أن الكوليسترول هو نوع من الدهون يفرزها الكبد وتوجد في الدم، وهي هامة جدا لأعضاء الجسم وخلاياه، لكن هناك نوعان منه، فهناك الكوليسترول الجيد الذي يرتفع معدله بالجسم أثناء النوم ليلاً، والكوليسترول السيئ الذي يمكن أن يتسبب في تلف جدران الشرايين مسبباً تصلبها.