احذر الجلوس لفترات طويلة.. فقد تصاب بمرض القلب التاجي

كشفت دراسة حديثة اُجريت في جامعة تكساس في دالاس أن الجلوس لفترات طويلة قد يؤدي إلى الإصابة بمرض القلبِ التاجي.

وتوصلت الدراسة الأميركية الجديدة إلى أن كل ساعة إضافية يمضيها الفرد جالساً ترتبط بزيادة 12% في تكوين الكالسيوم بالشرايين التاجية، وهي إحدى العلامات المبكرة لمرض القلب التاجي.

وحلل الباحثون في جامعة تكساس بيانات أكثر من 2000 مشارك في الدراسة استخدموا أجهزة تقيس النشاط البدني وفحصوا مستويات الكالسيوم في الشرايين التاجية.

حيث كان المتطوعون يمضون ما بين ساعة و11 ساعة في اليوم جالسين وكانوا إما لا يمارسون أي نشاط بدني على الإطلاق، أو يمضون ما يصل إلى 200 دقيقة في اليوم في نشاط بدني معتدل إلى قوي بواقع 29 دقيقة في المتوسط.

النتائج أظهرت أن حوالي ربع المشاركين كانت لديهم كميات من الكالسيوم يمكن رصدها في الشرايين التاجية.

وأكثر المشاركين ميلاً للجلوس بدوا أكبر سناً وكانوا يعانون من السكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة في مؤشر كتلة الجسم، ما يعني أن فترات الجلوس مرتبطة بتكوين الكالسيوم في الشرايين التاجية.

وقال الأطباء إنه يجب أخذ فاصلاً من دقيقة إلى خمس دقائق كل ساعة واستخدام السلم بدلاً من المصعد، كما نصح الأطباء بالسير خلال استراحات الغداء، وأخذ فواصل خلال فترات الجلوس، كل هذا يساعد في التخفيف من مخاطر الجلوس لفترات طويلة.