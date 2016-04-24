تعرف على الطريقة المثلى لغسل الأسنان في 6 خطوات

لا يوجد شيء أفضل من ابتسامة جميلة ناصعة البياض، لكن للأسف يفشل كثير منا في تحقيق ذلك بسبب قلة الاهتمام بالأسنان أو عدم تنظيفها على النحو الصحيح الذي يضمن التخلص تماماً من الجراثيم.

فتنظيف الأسنان بطريقة خاطئة يؤدي إلى تراكم الـ"Plaque" وهي الجراثيم التي تلتصق بسطح الأسنان من بقايا الطعام، والتي تسبب لاحقاً تسوس الأسنان وأمراض اللثة أو ما يعرف علمياً بالتهاب اللثة.

وغالباً ما يرتبط التهاب اللثة وفق ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" ببعض الأمراض الصحية بما في ذلك مشاكل القلب، أمراض السكري، الكلى وبعض أنواع السرطان، حيث خلص العلماء مؤخراً إلى وجود صلة بين البكتيريا الضارة في الفم وسرطان البنكرياس، إذ يعتقد أن هذه البكتيريا تجد منفذا لها إلى داخل الجسم عبر مجرى الدم لتصل إلى البنكرياس وتسبب أضراراً جسيمة.

لذلك كان لابد من الاهتمام بنظافة الأسنان وعدم التخلف عن مواعيد أطباء الأسنان مهما كان الأمر حفاظاً على الصحة العامة، حيث أكدت مؤسسة التأمين على الأسنان البريطانية "دنبلان" أن 34% من الناس يتخلفون عن مواعيد أطباء الأسنان، بينما يرفق كثيرون زيارة طبيب الأسنان بسبب تعرضهم لنزيف اللثة.

ولذا قامت مؤسسة "دنبلان" بوضع نظام أمثل مكون من 6 خطوات للحفاظ على نظافة الأسنان وهو كالآتي:

1. ضع رأس فرشاة الأسنان على أسنانك، ثم قم بإمالتها بزاوية حادة قدرها 45 درجة مقابل خط اللثة، ثم قم بتحريك الفرشاة بحركات دائرية صغيرة عدة مرات على جميع أسطح الأسنان.

2. قم بتفريش الأسطح الخارجية لكل سن من الأعلى والأسفل، مع الحفاظ على شعيرات الفرشاة مقابل خط اللثة.

3. استعمل نفس الطريقة على الأسطح الداخلية لجميع أسنانك.

4. قم بتفريش أجزاء العض من الأسنان.

5. لتنظيف الأسطح الداخلية للأسنان الأمامية، قم بإمالة الفرشاة رأسياً وتحريكها بطريقة دائرية مع الجزء الأمامي للفرشاة.

6. احرص على تنظيف اللسان لإنعاش أنفاسك وتنظيف الفم للتخلص من البكتيريا.

كما نصحت "دنبلان" من ليست لديهم القدرة على اتباع تلك الخطوات، باستشارة طبيب الأسنان لإيجاد طريقة صحيحة تناسبهم لتنظيف الأسنان.

المملكة المتحدة الثالثة عالمياً فيما يتعلق بطب الأسنان

ورغم أنها تحتل المرتبة الخامسة عالمياً كأغنى دولة في العالم، لكنها وفق طبيب الأسنان ميرفين دروين، وهو مدير عيادة للأسنان في لندن، فإن الناس في إنجلترا لديهم معدلات مرتفعة من آلام ومشاكل الأسنان في بريطانيا، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها نقص تمويل عيادات طب الأسنان NHS، وارتفاع ثمن التدريب الخاص، إضافة إلى فشل الناس في الحفاظ على نظافة الفم والأسنان، على حد قوله.

وأشار دروين في مدونة "The Hippocratic Post" إلى أن منع تسوس الأسنان هو مفتاح للحفاظ عليها مدى الحياة، موضحاً أن تدريب المزيد من خبراء الصحة يمكن أن يحسن إلى حد كبيرة صحة الأسنان في بريطانيا.

كما أوضح أن زيارة طبيب الأسنان مرة واحدة كل عام و زيارة أخصائي صحة عامة من 3-4 مرات سنوياً، مع الالتزام بنظام غذائي صحي والحد من تناول السكريات، يضمن سلامة الأسنان مدى الحياة، مشيراً إلى أن 80% من المرضى الذين يزورون عيادة الأسنان الخاصة به كان كل ما يحتاجونه هو زيارة سنوية للعيادة للتأكد من سلامة أسنانهم وتنظيف دوري للأسنان واللثة، وبسبب هذا الإهمال تفاقم الوضع ليتحول إلى تسوس وثغرات في الأسنان.