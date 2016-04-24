مع دخول الصيف.. 7 طرق طبيعية لعلاج هالات العين السوداء

هل تعانين من الهالات السوداء حول العين خصوصاً أثناء فصل الصيف؟ هل تشعرين أنها تنقص من جمال عيونك وتضفي التعب والإرهاق على وجهك؟ يقول خبراء التجميل إن حوالي 90% من السيدات يعانين من تلك الهالات السوداء، ويرجعون الأمر إلى عدة عوامل منها قلة النوم أو بعض أنواع مستحضرات التجميل التي تستخدمينها أو ربما لجفاف الجلد.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي" الطبي، السبت، فإن نقص المياه في الجسم يؤدي إلى شحوب الجلد، والذي يظهر أول شيء وبوضوح على الوجه، وبالأخص حول العينين. إلا أنه يمكن تفتيح تلك الهالات تدريجياً عن طريق بعض الخضروات والفواكه.

وينصح الخبراء بإضافة تلك الخضروات والفواكه إلى نظامك الغذائي اليومي. كما أن إضافة عصير هذه الثمرات على المنطقة المحيطة بالعينين، سيحول اللون الداكن تدريجياً إلى الأفتح حتى يختفي نهائياً.

فماذا تنتظرين؟ ابدأي على الفور في تجربة هذه الوصفات الطبيعية لكي يبدو وجهك مشرقاً أثناء الصيف:

1) شرائح الخيار

الخيار هو من أفضل الخضروات التي تحافظ على برودة الجسم خلال فصل الصيف. فسواء أكثرتِ من تناوله ضمن وجباتك أو قمتِ بوضع شرائح الخيار مباشرة على عينيك، فستجدين نتيجة إيجابية. يمكنك تقطيع الخيار لشرائح رفيعة، ثم ضعيها في الثلاجة لبعض الوقت قبل أن تضعيها مباشرة على عينيك والمنطقة المحيطة بالعينين لمدة 10 دقائق. يمكنك تكرار ذلك يومياً.

2) شرائح البطاطا

تعتبر البطاطا من الخضروات التي تساعد أيضاً في تفتيح الهالات السوداء حول العينين. يمكن وضع شرائح البطاطا المقطعة مباشرة على العينين، فالعصارة الموجودة في شرائح البطاطا تساعد في تفتيح لون الجلد.

3) بتلات الورد

بتلات الورد لها مفعول السحر على البشرة، خصوصاً أثناء فصل الصيف. يمكنك استخدام بتلات الورد في تدليك المنطقة المحيطة بالعين، واتركي العصارة لتجف على الجلد لمدة 10 دقائق، قبل أن تغسلي وجهك بماء الورد. فهذا سيضفي إشراقاً لوجهك أيضاً.

4) شرائح الفراولة

الفراولة غنية بفيتامين "C"، لذا فهي من أفضل أنواع الفواكه التي تفيد البشرة. فشرائح الفراولة إذا وضعت مباشرة على العينين ومحيطها لن تقوم فقط بتفتيح الهالات السوداء، بل ستضفي نضارة للبشرة أيضاً.

5) معجون الأفوكادو

تعتبر الأفوكادو من الفواكه المفيدة جداً للجلد، حيث إنها تكسب الجلد نضارة وإشراقة طبيعية. يمكن هرس ثمرة الأفوكادو وادهني بها المنطقة المحيطة بالعين لعدة دقائق حتى تمتص البشرة الزيت الموجود بها ثم أزيليها بقطعة من القطن المبلل بالحليب البارد، فهذا يفيد البشرة ويساعد في إزالة الهالات السوداء حول العينين.

6) البطيخ المهروس

يمكنك دهن وجهك بقلب البطيخ المهروس وتركه على وجهك لعدة دقائق، فذلك له مفعول السحر في إزالة الهالات السوداء التي تحيط بالعينين.

7) عصير الأناناس

يعتبر الأناناس من الفواكه الغنية بفيتامين "C" المفيد جداً لصحة الوجه والبشرة. عند وضع عصير الأناناس مباشرة على الهالات السوداء التي تحيط بالعين، فإن ذلك يساعد في تفتيح تلك الهالات وإعطاء إشراقة للوجه. يمكن استخدام الأناناس مرتين باليوم، للحصول على نتائج ساحرة.