ما الرابط بين فيروس (سي) وسرطان الدماغ والرقبة؟

أظهرت دراسة أميركية أن المصابين بالتهاب الكبد الوبائي من النوع الثالث (سي) معرضون لخطر الإصابة بأنواع معينة من سرطانات الدماغ والرقبة أكثر مرتين على الأقل مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالفيروس.

وأشار الباحثون في دورية المعهد الوطني للسرطان إلى أن الدراسة من بين أوائل الدراسات التي تربط فيروس سي بسرطانات الدماغ والرقبة على الرغم من ربطه منذ فترات طويلة بأنواع أخرى من السرطان.

وحلل الدكتور هاريس توريس من مركز إم.دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس في هيوستن وزملاؤه بيانات ما يقرب من 35 ألف مريض تم اختبار إصابتهم بفيروس سي في الفترة من 2004 إلى 2014 وتضمنت المجموعة 409 مرضى لديهم أورام في الدماغ والرقبة.

وفي المجمل كان 20% من مرضى سرطان الحلقوم مصابين بفيروس سي كما كان 14% ممن يعانون من أنواع أخرى من سرطانات الدماغ والرقبة مصابين به أيضا.

ولأن التدخين يمثل عاملا رئيسيا في الإصابة بسرطانات الدماغ والرقبة، فحص الباحثون أيضا بيانات مجموعة ضابطة من 694 شخصا مصابين بأورام في الرئة وأنواع أخرى من الأورام المرتبطة بالتدخين.

ووجد الباحثون أن 6.5% من تلك المجموعة مصابون بفيروس سي.

وبالمقارنة بالمرضى من المجموعة الضابطة خلص الباحثون إلى أن احتمالات إصابة من يعانون من فيروس سي بسرطانات الدماغ والرقبة تزيد 2.4 مرة فيما يتعلق بسرطان الفم ومرتين فيما يتعلق بسرطان الحلقوم وتقريبا خمس مرات في حالة سرطان الحنجرة.

وألمح الباحثون إلى أن عدم الاستعانة بمجموعة ضابطة من مرضى غير مصابين بالسرطان كان من بين أوجه القصور التي أثرت على مسار الدراسة.

كما لا تثبت النتائج وجود ارتباط مباشر بين الإصابة بفيروس سي وأورام الدماغ والرقبة.