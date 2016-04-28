السباحة والحمضيات.. ضمن 10 أشياء تدمر أسنانك

يقال إن الابتسامة المشرقة التي تكشف عن أسنان بيضاء لامعة تجعلك تبدو من الأثرياء، لكن كثير منا يدمرون أسنانهم دون قصد من خلال عادات يومية لا يدركون خطورتها على صحة أسنانهم، كتناول الفواكه المجففة أو شرب كميات كبيرة من الشاي.

وحذر الدكتور طارق إدريس، طبيب الأسنان في عيادة " Carisbrook" بمانشستر من أن تلك العادات الخاطئة تؤدي إلى تآكل طبقة المينا التي تعمل بمثابة واق لحماية الأسنان، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل".

وعدد إدريس 10 أخطاء شائعة يجب أن يقتلع عنها الأشخاص حفاظا على صحة أسنانهم وهي كالآتي:

1 - مضغ مكعبات الثلج

يؤدي مضغ مكعبات الثلج إلى هشاشة الأسنان، مسبباً شقوق في المينا مما يجعلها أكثر عرضة للكسر على حد قول الدكتور إدريس، الذي يؤكد أن الثلج المجروش أقل ضرراً على صحة الأسنان.

2 - الفواكه المجففة

الإفراط في تناول الزبيب أو الفواكه المجففة مثل المشمش، المانجو الأناناس والتي تحتوي على نسبة عالية من الحمضيات تتسبب في تآكل الأسنان نتيجة التصاقها بها.

3 - المشروبات الغنية بالكافيين

المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من مادة الكافيين كالقهوة والشاي تضر بصحة الأسنان، لذا يحذر الدكتور إدريس من الإفراط في تناول تلك المشروبات لتجنب تسوس الأسنان واصفرارهما، مشيراً إلى أن الشاي أسوأ من القهوة في صبغ الأسنان.

4 - الماء والليمون

تلجأ كثير من السيدات إلى تناول الماء والليمون كبديل صحي للشاي والقهوة، لكنه أيضاً من الأخطاء الشائعة، لأن الليمون من الحمضيات التي تتسبب في تآكل الطبقة الواقية للأسنان، لذا يجب تجنب الإفراط في تناوله.

5 - السباحة

تحتوي حمامات السباحة على العديد من المواد الكيمياوية، خاصة الكلور الذي يتسبب في تآكل طبقة المينا مما تتسبب في تلف الأسنان ويجعلها أكثر عرضة للحساسية والكسر، لذا ينصح الدكتور إدريس السباحين بضرورة غلق أفواههم عند السباحة في حمامات السباحة لتجنب ابتلاع الماء الممزوج بالكلور، مشيراً إلى أن السباحة في البحر أفضل بكثير لصحة الأسنان.

6 - استخدام فرشاة ذات شعيرات خشنة

يعتقد كثير من الناس أن استخدام فرشاة أسنان قوية وخشنة يعطي نتائج أفضل، لكنه اعتقاد خاطئ فتلك الفرشاة تتسبب في تآكل طبقة المينا على الأسنان، لذا يتعين تنظيف الأسنان بفرشاة ذات شعيرات ناعمة.

7 - المبالغة في تنظيف الأسنان بالفرشاة

من الكافي جداً تنظيف الأسنان مرتين يومياً، مرة صباحاً وأخرى ليلاً قبل النوم، ومن الأخطاء الشائعة تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد تناول الحمضيات أو المشروبات الغازية، فهذا قد يؤدي إلى كسر الأسنان، لأن الحمضيات بطبيعتها تؤثر على الأسنان بالسلب وتجعلها هشة، فيجب تنظيف الأسنان بعد مرور 30 دقيقة على الأقل من تناول الحمضيات أو المشروبات الغازية.

8 - الإكثار من تناول الفواكة الحمضية

تشكل الفواكه الحمضية ضررا بالغا على صحة الأسنان لاحتوائها على نسب عالية من السكر الذي تتغذى عليه بكتيريا الفم مسببة تآكل الأسنان، لذا ينصح بتناول الأجبان مع الفواكه للتقليل من تأثيرها السلبي على الأسنان.

9 - عض اللسان والشفتين

من الشائع بين الناس عض اللسان أو الشفتين أثناء تناول الطعام، لكنه أمر خاطئ، إذ يضر بصحة الأسنان، وقد يتسبب في اعوجاجها.

10 - استخدام الأسنان كأداة

كثير منا يستخدم أسنانه كأداة لقطع خيط أو لفتح علبة ما، الأمر الذي قد يترتب عليه كسر الأسنان.