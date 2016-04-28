تعرفي على أسهل طريقة للتخلص من حب الشباب في 10 دقائق

إخفاء حبوب الشباب واحمرار الوجه المصاحب لها، مشكلة صعبة تواجه الكثير من الفتيات، لكن الحل قد يكون أبسط مما نتخيل من خلال اتباع 4 خطوات تنصح بها خبيرة التجميل هيدي حمود.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" نشرت حمود فيديو يعرض الطريقة السهلة والمكونة من 4 خطوات مستخدمة كريم مرطب، كونسيلر وهو مستحضر تجميلي لإخفاء العيوب، خاصة الهالات السوداء تحت العينين، وكريم أساس لإخفاء تلك الحبوب وما حولها في 10 دقائق.

ولاقى الفيديو الذي نشرته حمود على قناتها الخاصة على موقع يوتيوب إعجاب أكثر من 45 ألف شخص في 3 أيام فقط.

وقالت حمود في تعليق مكتوب رافق الفيديو أن هناك الكثير من الفتيات يعتقدن أنهن في حاجة إلى طن من الماكياج لتغطية حب الشباب، ولكن في الحقيقة هذا غير صحيح".

وأضافت: المهم أن تعرفي لون بشرتك جيدا لتستخدمي كريم الأساس المناسب لها.

وبدأت هيدي خلال الفيديو التعليمي الذي نشرته، بوضع كريم مرطب على بشرتها، ثم استخدمت كريما آخر، والذي يوضع عادة قبل الماكياج، ثم وضعت كريم حماية، وذلك يكون بمثابة "درع" على الحبوب.

ثم استخدمت بعد ذلك "كونسيلر" أو كريم إخفاء العيوب أخضر اللون، موضحة أنه يعد مفتاح الحل لإخفاء هذه الحبوب، وبعد ذلك وضعت كريم الأساس.

ومن ثم ولإخفاء الهالات السوداء تحت العينين استخدمت هيدي كونسيلر برتقالي اللون.

ورغم أن تغطية الحبوب بهذه الطريقة سهلة وفعالة، فإن حمود لم تنصح باستخدامها أكثر من مرة أسبوعيا، لأنها تتسبب في سد مسام البشرة، الأمر الذي يعد ضاراً للغاية على المدى الطويل.

وتفضل خبيرة التجميل المعروفة، استخدام هذه الطريقة في الأيام المزدحمة بالمواعيد الهامة والخطط المتواصلة على مدار اليوم.