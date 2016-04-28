7 مؤشرات تدل على أنك تعاني من الضغط العصبي

طالما نحن نعيش في هذه الحياة، فسنظل نعاني من الضغوط اليومية، التي تظهر في كثير من الأحيان على شكل أعراض جسمانية. فالتوتر العصبي يمكن أن يتسبب في أنواع عدة من الأمراض، فقد يؤدي إلى الأزمة القلبية أو عسر الهضم، وممكن أن يصل إلى حد العقم.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، فالضغط العصبي بالفعل يمكن أن يقتل صاحبه. وينصح الخبراء بأن أفضل طريقة للوقاية أو التخلص من الضغط العصبي هي أن يعمل الشخص تحت الظروف الطبيعية.

فيجب الابتعاد قدر الإمكان عن الأشخاص الذين يتركون لدينا انطباعات سيئة ويؤثرون على حياتنا بشكل سلبي. بالفعل فإن الابتعاد عن الأشياء التي تسبب لنا التوتر العصبي، سوف ينعكس إيجابياً على صحتنا العضوية والنفسية.

واستعرض المقال عدداً من الأعراض المرضية التي قد تكون مؤشراً على أنك تعاني من التوتر العصبي. لذا حاول قدر إمكانك أن تتجنب التوتر العصبي وإلا فإنك ستعاني من:

1) التأخر في الحمل للسيدات

ربما تكونين قد اجتزت كل الاختبارات التي تشير إلى أنك يمكن أن تحملي، فلا يوجد لديك أي مانع من الحمل، إلا أن التوتر العصبي قد يؤدي إلى تأخرك في الحمل.

2) ظهور الحبوب بالوجه

فظهور هذه الحبوب تُشعر الشخص بالتعاسة، فإذا لاحظت انتشاراً للحبوب في وجهك وربما في بعض أجزاء الجسم بطريقة مفاجئة، فهو على الأرجح تعرضك للتوتر العصبي.

3) آلام في الصدر

إن آلام الصدر من الأعراض التي لا يجب تجاهلها بأي حال من الأحوال. فإذا كنت تعاني من آلام في الصدر على فترات متقطعة، فإن هذا يعد مؤشراً قوياً على أنك تعاني من التوتر العصبي.

4) عدم التحكم في ضغط الدم

إن ارتفاع ضغط الدم من أشهر المؤشرات على أن الشخص يعاني من التوتر العصبي، لذا يجب ملاحظة قياسات ضغط الدم باستمرار، لأنه معروف بأنه "القاتل الصامت".

5) سرعة في التنفس

إن سرعة التنفس المصحوبة بألم في الصدر من الأعراض المثيرة للقلق أيضاً والتي قد تؤشر إلى التوتر العصبي، وفي هذه الحالة يمكن للشخص الجلوس والاسترخاء لبضع دقائق والتنفس طبيعياً لتخفيف آثار الضغط العصبي.

6) الأرق

يعد الأرق وقلة النوم من أشهر الأعراض المصاحبة للتوتر العصبي.

7) الصداع

إن الصداع بمختلف أشكاله لمن المؤشرات القوية على تعرض الشخص للضغط العصبي الشديد.