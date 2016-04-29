أطباء ينصحون بالسجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين

أفصحت الكلية الملكية البريطانية للأطباء عن دراسة مفادها أن السجائر الالكترونية تجلب منافع على الصحة، خاصة للمدخنين وينبغي الترويج لها في الوقت الحالي على نطاق لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين.

فإذا كنت من المدخنين بشراهة فقد تميل إلى الموافقة على هذه الدراسة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية يتسبب التدخين في وفاة نصف كل المدخنين، بالإضافة إلى 600 ألف شخص آخرين من غير المدخنين يقتلهم التدخين السلبي. كما تشير التوقعات إلى أن التدخين سيقتل مليار شخص بنهاية القرن.

هذا التقرير المثير للجدل طالب فيه الأطباء، حسب وكالة "رويترز"، الترويج لاستخدام السجائر الإلكترونية بين المدخنين التي وبحسب الأطباء لا تترك أضراراً جانبية.

ولكن المتضرر الأكبر هنا هم من يخالطون المدخنين في البيوت والأماكن العامة خاصة الأطفال.

إن لم يكن في وسع الشخص المدخن أن يتخلى عن التدخين في سبيل الحفاظ على صحته، فقد يكون السعي للحفاظ على صحة أفراد أسرته أو بقية أفراد المنزل من الدوافع القوية للتوقف عن هذه العادة القاتلة.