كم تنفق الفتاة من حياتها على الريجيم؟

حسب دراسة جديدة تتقصى آثار الموضوع الأكثر إشغالاً للفتيات حول العالم، فإن الأنثى تنفق زهاء 6 سنوات وشهرين من حياتها على تخفيف الوزن، المعروف بالريجيم.

لكن الوقت المنفق على الريجيم يأخذ بالتناقص تدريجياً مع تقدم العمر، حيث تشعر الفتاة بعدها براحة أكثر إزاء جسدها.

أما المرحلة العمرية "الذروة" بالنسبة للرجيم، وفق الدراسة التي نشرتها "ديلي ميل"، فإنها تكون في العشرينيات، وتحديداً الخمس سنوات التي تسبق بلوغ الثلاثين.

ففي العشرينيات، تنفق هؤلاء الفتيات حوالي سنتين وسبعة أشهر على نظام الحمية الذي يقود لتخفيف الوزن، وفي الثلاثينيات ما يقرب من سنة وتسعة أشهر، وفي الأربعينيات سنة وثلاثة أشهر، وفي الخمسينيات حوالي 10 أشهر.

أيضاً، فإن 57% من الفتيات المستطلعات كن أكثر ميولاً لاتباع نظام غذائي صارم عندما كنّ عزباوات لا يزلن في طور البحث عن شريك الحياة.