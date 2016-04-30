تعرف على 9 أطعمة تمد الجسم بالطاقة والنشاط

هل تشعر في بعض الأحيان بالإجهاد وأنك ليست لديك القدرة على مواصلة الأعباء اليومية؟ هل تصحو من النوم وتشعر بتعب يجتاح جسدك كله وكأنك بت طوال الليل ترفع الأثقال؟.

هذه الشكوى يعاني مَن هم في جميع الأعمار، الكبار والشباب، السيدات والرجال.

فمع نمط الحياة السريع الذي نعيشه، نحتاج لتناول أطعمة غنية تمد الجسم بالطاقة اللازمة كي نستطيع ممارسة الأنشطة اليومية المختلفة، فلا نشعر بالتعب والوهن طول الوقت.

وفي هذا السياق، نشر موقع "Healthista" الطبي قائمة بأفضل الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة فتبعث عليه النشاط والحيوية، حيث يمكنك إضافة بعض منها إلى وجباتك اليومية، ومنها:

1) الموز وزبدة اللوز

فهذا المزيج من الكربوهيدرات والبروتينات يضمن للجسم كفايته من السكريات والمغنيسيوم والـ"أمينو أسيد" المتوفرة في الموز، إضافة إلى الفيتامينات والبروتينات المتوفرة في زبدة اللوز. كما أن هذا المزيج أيضاً يؤثر بالإيجاب على المزاج.

2) البطاطا الحلوة

فهي تحتوي على الكربوهيدرات المركبة والتي تمد الجسم بالغلوكوز تدريجياً، مما يجعلها أفضل من الكربوهيدرات البسيطة الموجودة مثلاً في الخبز والأرز، وبالتالي فهي تساعد الجسم على الاحتفاظ بطاقته ونشاطه لمدة طويلة. كما أن البطاطا الحلوة غنية بالألياف، مما يساعد في نقص الوزن، حيث إنها تُشعر الجسم بالشبع لمدة طويلة، كما أنها غنية بفيتامين "C" والـ"بيتا كاروتين" والمغنيسيوم والجديد اللذين يمدون الجسم بالطاقة اللازمة.

3) المكسرات

فهي تحتوي على خليط من الألياف والدهون الجيدة والبروتينات. وهي تمد الجسم بالطاقة لمدة طويلة. وتحتوي المكسرات أيضاً على فيتامين "B" والحديد والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم. كما أنها تقوي مناعة الجسم لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

4) البيض

يعتبر البيض مستودعاً للبروتينات التي يحتاجها الجسم لإمداده بالطاقة اللازمة. فالبيض غني بالـ"ثيامين" الذي يحول الكربوهيدرات إلى طاقة، كما يحتوي على فيتامين "B5" الذي يساعد في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة الأنشطة اليومية.

5) عسل النحل

عادة ما يتناول الرياضيون عسل النحل ضمن وجباتهم على مدار اليون، وذلك لأنه مصدر طبيعي للطاقة. فعسل النحل غني بالكربوهيدرات، مصدر الوقود الأساسي للجسم. كما أنه ينظم مستويات الـ"غليكوجين" في الجسم مما يقي من الشعور بالإجهاد العضلي. ويمتص الجسم "الغلوكوز" الموجود في عسل النحل سريعاً، مما يساعد في إمداد الجسم بالطاقة سريعاًن بينما يمتص "الفراكتوز" الموجود في العسل ببطء، مما يساعد الجسم في الحفاظ على الطاقة لفترة طويلة.

6) الفطر

الفطر غني بالحديد ويساعد في التغلب على الشعور بالإرهاق، حيث إنه يحفز إنتاج وانتقال الأكسيجين في الجسم. كما أن الفطر يعد مصدراً لفيتاميات "D" و"B12"، مما يمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها على مدار اليوم.

7) السبانخ

السبانخ من أغنى الأطعمة بالحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يكسب الجسم بالطاقة اللازمة. والمغنيسيوم، إضافة إلى إمداد الجسم بالطاقة، يزيد من استرخاء الجسم، مما يساعد على النوم بعمق لفترات طويلة.

8) حبوب دوار الشمس والشيا واليقطين

تعتبر حبوب دوار الشمس والشيا واليقطين من أفضل أنواع الوجبات الخفيفة التي تمد الجسم بالطاقة، فهي غنية بالمعادن والألياف والبروتينات التي يحتاجها الجسم لإنتاج الطاقة اللازمة للأنشطة اليومية.

9) سمك السالمون

سمك السالمون مصدر جيد لفيتامين "B" والـ"أوميغا 3"، مما يمد الجسم بالطاقة، كما أنه يحسن من وظائف المخ.