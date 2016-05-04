أميركا تعدم 39 ألف ديك رومي بسبب إنفلونزا الطيور

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، إن السلطات الأميركية أعدمت 39 ألفا من الديوك الرومية في ولاية ميزوري بسبب تفشي سلالة غير قوية من فيروس إنفلونزا الطيور، فيما ظل المسؤولون في حالة تأهب تحسبا لظهور حالات جديدة.

وذكرت وزارة الزراعة في ميزوري أن سلطات الولاية فرضت الحجر الصحي وإجراءات المراقبة على مزرعة في مقاطعة جاسبر، حيث ظهرت حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة "اتش 5 إن 1). وأضافت الوزارة أن الاختبارات أظهرت سلامة كافة المزارع التجارية الموجودة في دائرة نصف قطرها عشرة كيلومترات من المزرعة المصابة.

ويعتبر التفشي الذي اكتشف أواخر الشهر الماضي منخفض العدوى، وهو ما يعني أنه ليس معديا أو قاتلا كسلالات أخرى من إنفلونزا الطيور.

لكن مسؤولي الصحة والزراعة يخشون من تحول هذه السلالات إلى أنواع أكثر خطورة وأشد عدوى من الفيروس.

والعام الماضي وبسبب تفشي سلالة سريعة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور نفق نحو 50 مليونا من الدجاج والديوك الرومية أو أعدمت في الولايات المتحدة.