اليوغا تخفف من أعراض الربو

ذكرت دراسة جديدة أن ممارسة اليوغا قد تخفف بعض أعراض الربو وتساعد المرضى على ممارسة حياتهم بشكل أفضل.



وتشمل اليوغا تمارين التنفس وأوضاعاً مختلفة للجسم، فضلاً عن التأمل. ويوصى باستخدامها لعلاج مجموعة مختلفة من الأمراض، من بينها الربو، لكن الدراسات العلمية لم تتوصل إلى نتائج حاسمة في هذا الشأن.



من جهته، استعرض الدكتور جين لينغ تانغ من الجامعة الصينية في مستشفى أمير ويلز في هونغ كونغ 15 دراسة شملت أكثر من ألف مريض بالربو لتحديد ما إذا كان لممارسة اليوغا أي فوائد كبيرة.



وشمل ثلث هذه الدراسات ممارسة تمارين التنفس فقط. أما الدراسات الباقية فتضمنت تمارين التنفس وأوضاع الجسم المختلفة والتأمل. وتراوحت ممارسة اليوغا بين أسبوعين إلى أربعة أعوام ونصف العام، على الرغم من أنها كانت أقل من ستة أشهر في أغلب الدراسات.



وبشكل عام ساهمت اليوغا في تخفيف الأعراض قليلاً وقللت استخدام الأدوية.



ولم تتحدث الدراسات عن أي مضاعفات مرضية خطيرة نتيجة ممارسة اليوغا، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للتوصل إلى نتائج محل ثقة عن الآثار الجانبية غير المرغوبة.



وقال الباحثون: "وجدنا أن اليوغا ربما تساعد المرضى على ممارسة حياتهم بشكل أفضل وتخفف أعراض الربو على نحو ما...مع ذلك ثقتنا في النتائج قليلة لأن معظم الدراسات تعتريها عيوب".



كما أشاروا: "نحتاج إلى دراسات قيمة تشمل عدداً كبيراً من ممارسي اليوغا كي نتمكن من التوصل إلى نتيجة حاسمة بشأن تأثير اليوغا على الربو".

