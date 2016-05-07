تعرف على مميزات التحول للنظام الغذائي النباتي

التخلي عن تناول اللحوم يمكن أن يضيف 4 سنوات إلى عمرك المتوقع، وذلك وفق دراسة أميركية حديثة أوصت عشاق اللحوم بتقليل تناولها حفاظاً على صحتهم وتمتعهم بحياة أفضل.

وأشارت الدراسة الصادرة من عيادات مايو كلينيك في ولاية أريزونا والتي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي لمدة 17 عاماً قد يطيل عمر الأشخاص بمعدل 3.6 سنوات، موضحة أن أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة تعود معظم أسبابها إلى تناول اللحوم الحمراء وخاصة المصنعة منها بشكل منتظم.

وأوضحت الدراسة التي اعتمدت على 6 دراسات حول تأثير اللحوم والنظام الغذائي النباتي على الناس وعلاقتها بالوفيات، أن إدخال اللحوم الحمراء والمصنعة ضمن النظام الغذائي اليومي يرتبط بشكل وثيق بارتفاع معدلات الوفاة.

ومن جانبها قالت البروفيسور بروكشيلد لورنت من قسم طب الأسرة والعلوم السريرية في معهد الطب التقويمي بنيويورك إن بيانات الدراسة تعزز فكرة أن النظام الغذائي الخاص بك يمكنه أن يتحكم في صحتك أو تعرضك للأمراض، مؤكدة أنها تعتبر دليلاً سيساعد الأطباء في تقديم المشورة للمرضى حول أهمية الدور الذي يلعبه النظام الغذائي مما يؤدي إلى تحسين الرعاية الوقائية بشكل عام.

وأوصت الدراسة بضرورة أن ينصح الأطباء المرضى بالحد من استهلاك المنتجات الحيوانية واستبدالها بالنظام الغذائي النباتي، خاصة بعد الوصول إلى دلائل قاطعة على الأضرار التي تسببها اللحوم لصحة الإنسان، حيث وجدت الدراسة علاقة وثيقة بين زيادة معدل استهلاك اللحوم المصنعة مثل البيكون والسجق والسلامي والهوت دوغ وكذلك تناول اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها، وبين زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والشريان التاجي أو نقص تروية القلب، المسببة جميعها للوفاة.

وقالت الدراسة التي شملت أكثر من 500 ألف مشارك إن الأشخاص الذين تناولوا اللحوم في نظامهم الغذائي بكميات أقل، انخفضت لديهم الأسباب الطبية المؤدية للوفاة بنسبة تراوحت بين 25 إلى 50%، مقارنة بأولئك الذين تناولوا اللحوم بمعدلات أعلى.