النساء ينمن أكثر من الرجال بمعدل نصف ساعة يومياً

النساء ينمن أكثر من الرجال.. هكذا تقول نتائج دراسة حديثة اعتمدت على تحليل بيانات مستخدمي أحد التطبيقات الإلكترونية ذات الصلة بعادات النوم.

وتقضي النساء ثلاثين دقيقة في النوم كل ليلة زيادة مقارنة بالرجل، خاصة في الفئة العمرية بين الـ30 والـ60 عاماً.

كما كشفت الدراسة أيضاً أن متوسطي العمر من الرجال يحصلون على أقل قسط من النوم، وأن الأشخاص الذين يقضون وقتاً أطول تحت ضوء الشمس يميلون للتوجه للفراش في وقت مبكر.

من جهته، ذكر فريق جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة، والذي أطلق تطبيق إنتريان عام 2014 لمساعدة الناس في التغلب على الأعراض الناجمة من فرق التوقيت بسبب الرحلات الطويلة، أن موعد النوم له التأثير الأكبر على مدته، فكلما تأخر موعد النوم مساء كان أقل.

كذلك أعلنت دراسة بريطانية أخرى متعلقة بالنوم أن النوم لساعات أكثر أو أقل من المعدل الطبيعي في اليوم قد يؤدي إلى تعطل القدرة العقلية والإدراك، ويتسبب في تقدم عمر مخ المرأة بمعدل 7 سنوات، ما ينعكس قطعاً على ملامحها الخارجية.