6 وصفات منزلية لمقاومة "الحساسية" وعلى رأسها العسل

تعد الحساسية من المشاكل التي تفاجئ الشخص أينما كان وبدون أية مقدمات.. في العمل، أو في مناسبة اجتماعية، أو غيرها، فنوبات الحساسية قد تهاجم في أي وقت وفي أي مكان.

أما عن أعراض الحساسية فهي تختلف من شخص لآخر، إلا أنها عادة ما تكون حادة عند الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

وبحسب موقع "بولد سكاي"، المعني بالصحة، فإن هناك عدة وصفات منزلية تقي من مهاجمة نوبات "الحساسية" وتهدئها. وهذه الوصفات تشمل:

1 - عسل النحل

فهو معروف بخواصه المقاومة للبكتيريا والفطريات، فهو دواء طبيعي رائع لكثير من الأمراض. عسل النحل يقوي مناعة الجسم، ويكون بمثابة درع يحمي الجسم ضد الجراثيم التي تتسبب في ظهور "الحساسية".

2 - خل التفاح

فهو من الوصفات الطبيعية التي تعزز من الجهاز المناعي وتعالج الحساسية، وتعطي راحة سريعة.

3 - الشاي الأخضر

ينصح خبراء التغذية بشرب الشاي الأخضر بصفة دائمة، وذلك لفوائده الصحية العديدة، فهو يتميز بقدرته الهائلة على تقوية جهاز المناعة بالجسم.

4 - الزنجبيل

فهو إحدى الوصفات المنزلية التي تعالج الكثير من الأمراض، فالزجبيل يعزز من قدرة الجهاز المناعي للجسم، وبالتالي يعزز من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، إلا أنه لا يجب الإفراط في تناول الزنجبيل.

5 - شاي بالنعناع

هو من المشروبات التي تساعد في مقاومة "الحساسية" وإحداث راحة سريعة لدى المريض. كما أنه يساعد في إزالة احتقان الأنف ويعالج السعال. ويمكن شربه بصفة يومية.

6 - زيت جوز الهند

يتميز بفوائدة الصحية العديدة، وبالأخص قدرته على تقوية الجهاز المناعي للجسم، وكذلك تحسين أداء الجهاز الهضمي.