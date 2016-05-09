دراسة: النباتيون أطول عمراً بـ4 سنوات

ذكر خبراء وباحثون أن كون الإنسان نباتياً يزيد في عمره حوالي 4 سنوات.

ووفق دراسة حديثة، فإن كون الإنسان نباتياً لمدة 17 سنة على الأقل يكسبه حوالي 3.6 سنة زيادة في حياته، حيث إن معدلات الوفاة المرتفعة مرتبطة غالباً باللحوم، خاصة الحمراء منها والمعالجة (المصنعة).

ووجد الأطباء الذين أجروا الدراسة، في أريزونا، أن معدلات الوفاة بمختلف المسببات كانت أعلى عند الذين يأكلون اللحوم بانتظام، وفق ما ذكر موقع "تيلغراف".

وللوصول إلى هذه النتيجة، أجرى الأطباء البحث على حوالي 1.5 مليون إنسان، وقد استعرض الأطباء كذلك 6 دراسات تبين آثار اللحوم والنبات على معدلات الوفاة.

وعلى ما جاء في الدراسة المنشورة في الولايات المتحدة فإن تناول اللحوم المعالجة زاد بشكل كبير معدلات الوفاة، كما أن تناولها يرتبط بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.