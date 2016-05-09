لعشاق المانغو..8 فوائد تجعلك ترحب بـ"الملكة" على مائدتك

هي بالفعل تستحق لقب "ملكة الفواكه"، نظراً لطعمها اللذيذ وفوائدها الغذائية الكبيرة، إلا أن الكثيرين يخافون من الإفراط في تناول المانغو، خصوصاً السيدات الرشيقات، حيث إنهن يخفن من زيادة وزنهن.

وبحسب تقريرين نشرهما موقع "بولد سكاي" و"كير 2" المعنيان بالصحة، والذي اعتمدا على رأي عدد من خبراء التغذية، فإن ثمرة واحدة من "ملكة الفواكه" تحتوي على 1% فقط دهون، و0% كوليسترول، و0% من الصوديوم.

كما يؤكد خبراء التغذية أن المانغو لا تسبب زيادة في الوزن، حتى عند تناولها يومياً، فعدد السعرات الحرارية في 3 ثمرات من المانغو لا يتعدى 400 سعر حراري.

وبحسب التقرير، فهناك 8 فوائد للمانغو تجعلك لا تشعر بالقلق عند تناولها، بل وسترحب بها ضيفة على مائدتك:



1- تناول المانغو ولا تشربها

ينصح خبراء التغذية بأكل المانجو أفضل من شربها كعصير، حتى تتجنب استهلاك نسب أكبر من السكر وكذلك عدد سعرات حرارية أكبر.

2- تساعد على الهضم

المانغو غنية بالألياف، مما يجعلها تساعد في عملية الهضم وحرق السعرات الحرارية سريعاً.

3- غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات

"ملكة الفاكهة" غنية بالعناصر الغذائية المفيدة كالأملاح المعدنية والفيتامينات، مما يكسب الجسم النشاط والطاقة اللازمة له لممارسة مختلف النشاطات خلال اليوم. فالمانغو غنية بفيتامينات "A" و"C" و"B6"، كما أنها غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم.

4- تقلل من الكوليسترول

تحتوي المانغو على "بكتين" وألياف وفيتامين "C" مما يقلل من مستوى الكوليسترول الضار بالجسم.

5- تقوي المناعة

"ملكة الفواكه" غنية بالمواد التي تقوي مناعة الجسم، وتجعله أكثر قدرة على مقاومة الأمراض والعدوى. فالمانغو تحتوي على فيتامين"c" وفيتامين "A"بالإضافة إلى 25 نوعاً مختلفاً من "الكارتينات" أو الصبغات العضوية التي تحافظ على الجهاز المناعي سليم وقوي.

6- سعرات حرارية قليلة

ينصح خبراء التغذية بمحاولة إحداث نوع من التوازن في السعرات الحرارية التي يستهلكها الشخص خلال اليوم. فيمكنك إضافة المانغو إلى وجبتك واستبدالها بما يعادلها من السعرات الحرارية حتى لا تكتسب وزناً زائداً.

7- تقي من السرطان

"ملكة الفواكه" تقاوم السرطان، حيث أظهرت الأبحاث وجود مركبات مضادة للأكسدة تحمي من سرطان القولون والثدي وسرطان الدم وسرطان البروستات.

8- تحسن من صحة العيون

أثبتت الأبحاث أن المانغو تحسن صحة العيون، حيث إن كوبا واحدا من المانغو المقطعة شرائح تحسن صحة العين بنسبة 25% نظراً لاحتوائها على فيتامين "A"، الذي تحتاجه العين لتعزيز البصر والوقاية من جفاف العين.