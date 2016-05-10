هذه هي الجينة المسؤولة عن لون الجزر

وضع باحثون الخريطة الجينية الكاملة لمجين الجزر محددين جينة مسؤولة عن تكدس الكاروتين وهي خضاب (مادة ملونة) له منافع طبية جمة، على ما أظهرت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر جينيتكس".

وقال فيليب سايمن من جامعة ويسنكسن في الولايات المتحدة الذي شارك في البحث "اكتشفنا جينة تتحكم بتكدس الكاروتين في جذور الجزر".

والكاروتين خضاب برتقالي موجود في الجزر ونبتات أخرى ملونة يحولها الكبد إلى فيتامين ايه الضروري لعمل جسم الإنسان.

وهي أيضا مادة مضادة للأكسدة مفيدة للصحة.

وأفادت الدراسة أن علاج النقص في الفيتامين أيه أساسي من أجل الصحة العالمية. وينبغي أن يكون تعزيز مصادر الفيتامين ايه المستدامة أحد الأهداف الرئيسية.

واعتبر فيليب سايمن أن "تقدم التكنولوجيا لفك رموز المجين سيسمح للعلماء بتطوير أنواع جديدة من الفاكهة والخضار تكون قيمتها الغذائية أفضل".